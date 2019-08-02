«Мона Лиза» переехала в крыло Ришелье

Очереди к «Моне Лизе» в Лувре выросли вдвое. Как сообщает газета Le Parisien, администрация музея не может справиться с потоком посетителей. Это произошло из-за того, что картину да Винчи перенесли в другой зал, не готовый к толпам туристов. Что происходит в Лувре? Об этом — Иван Якунин.

Французские экскурсоводы жалуются, что из-за очередей двухчасовые туры по Лувру превратились в четырехчасовые. «Джоконду» теперь разместили в галерее Медичи крыла Ришелье, и, как объясняет парижская пресса, это было не самым удачным решением. Вход в зал только один, и, более того, там же находятся эскалаторы на верхние этажи. Из-за этого поток посетителей только удваивается, образуется так называемое «бутылочное горлышко». Но решение о переносе шедевра в другой зал было вынужденным, рассказывает собственный корреспондент “Ъ FM” в Париже Дарья Злотникова: «Переезд “Джоконды”, произошедший в середине июля, был вынужденным, поскольку зал, где она обычно размещалась, закрылся на ремонт — он продлится чуть более трех месяцев. В этом зале моментально образовываются очереди. Стандартный маршрут посетителей значительно укоротился. Фактически от входа до посещения зала с “Джокондой” проходит очень мало времени. Многие направляются туда сразу, вместо того чтобы прогуляться по другим залам и галереям и смягчить наплыв посетителей. Те, кому удается попасть в зал, могут провести там буквально считанные секунды. Около 30 человек работают именно над управлением потока посетителей».

“Ъ FM” связался с туристкой Анфисой Затонской, которой все же удалось пробраться к «Моне Лизе». Она подтвердила, что сотрудники музея поторапливают тех, кто пытается сделать селфи с картиной, но часовые очереди назвала преувеличением: «Очередь не такая большая, как кажется на самом деле. Мы достаточно быстро попали к картине. Как только мы поднялись на нужный этаж, где, собственно, висит полотно, простояли в очереди минут пять. За это время мы посмотрели и другие шедевры, которые висят в этом же зале. В общем, все было комфортно и здорово».

Решение о транспортировке картины стало неожиданным. Ранее администрация Лувра планировала устроить выставку работ да Винчи на другом этаже, но реставраторы настрого запретили перемещать картину куда-либо из-за рисков. Шедевр вообще не покидал стены Лувра около 45 лет. По всей видимости, работники музея серьезно подготовились к перевозке полотна в другой зал. “Ъ FM” попросил гендиректора компании Fineartway Илью Вольфа, который занимается транспортировкой предметов искусства, предположить, как могла выглядеть операция: «Если речь идет об одном этаже, значит, была изготовлена, скорее всего, специальная тележка с гидравлическими пневматическими амортизаторами, которые убирали всю вибрацию. Вероятно, туда были помещены многослойные пеноматериалы, которые гасят любые пульсации, и этот “транспорт” медленно поехал по Лувру. Пороги тоже не представляют проблемы, они могут спокойно сглаживаться с помощью напольного покрытия».

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Долгие очереди к «Джоконде» вполне объяснимы. В Лувр приходят около 10 млн посетителей в год и около 50 тыс. человек ежедневно. 80% от этого числа, по подсчетам самого музея, приезжают взглянуть именно на «Мону Лизу». Сейчас сезон отпусков, поэтому туристов особенно много, сайт музея даже несколько раз падал, не справляясь с количеством желающих купить билет.

Когда в октябре «Джоконда» все-таки вернется на привычное место, Лувр начнет выставку работ Леонардо да Винчи, посвященную 500-летию со дня смерти художника. Продажи билетов начались в конце июня, в первый же день поклонники картин да Винчи купили 35 тыс. билетов.