Оппозиция планирует провести 17 августа новую акцию в Москве

Муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на согласование протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа. Как рассказала “Ъ” госпожа Филина, отказ признать результаты выборов в случае, если никто из кандидатов несистемной оппозиции так и не будет к ним допущен, должен стать одним из главных требований.

Господин Морев уточнил в беседе с “Ъ”, что мэрия заявку на шествие 17 августа пока не согласовала, но «протест растет», а программный документ с четкой повесткой будет принят, «вероятнее всего, после 8 сентября». В департаменте региональной безопасности и борьбы с коррупцией мэрии не комментируют заявку на шествие.

17 августа на проспекте Академика Сахарова состоится согласованный митинг КПРФ «За честные и чистые выборы». Ранее лидер партии Геннадий Зюганов сообщил, что партия не намерена объединяться с незарегистрированными кандидатами от несистемной оппозиции.

В минувшую субботу на проспекте Сахарова состоялся согласованный митинг. По данным МВД, акция собрала 20 тыс. граждан. «Белый счетчик» приводит другую цифру — 50 тыс., а с учетом людей, которые заходили не через главный вход, число участников акции может доходить до 60 тыс. После завершения санкционированной части организаторы акции в Москве призвали людей пойти на мирную прогулку, которая не была согласована с властями. В результате в Москве, по данным «ОВД-Инфо», было задержано не менее 250 человек.

О новой заявке оппозиции — в материале “Ъ” «Повестка выходного дня».