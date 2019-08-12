Дорогой врио

Бюджет избирательной кампании кандидата в губернаторы Петербурга Александра Беглова вчетверо превышает бюджет кандидата от КПРФ режиссера Владимира Бортко (у него вторая позиция по сумме на счете) и составляет 58,8 млн руб., это следует из второго финансового отчета кандидатов. Две компании, отправившие пожертвования на избирательную кампанию господина Беглова, принадлежат комитету имущественных отношений Смольного. Среди других спонсоров врио главы города — крупные игроки фармацевтического рынка, промышленного и оборонного сектора. На свою кампанию господин Беглов потратил уже больше, чем его предшественник Георгий Полтавченко в 2014 году за тот же период.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия опубликовала вторые финансовые отчеты кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга. За три недели общий бюджет всех участников гонки увеличился на 23,3 млн руб.— с 57,9 млн до 81,2 млн.

Из них почти 16 млн руб. прибавилось на счете врио губернатора города Александра Беглова. Сейчас его бюджет составляет 58,8 млн руб.

Это вчетверо больше, чем у кандидата от КПРФ режиссера Владимира Бортко, который занимает вторую позицию по сумме на счете. Отметим, предшественник господина Беглова Георгий Полтавченко к моменту публикации второго финансового отчета 31 июля 2014 года имел на счете 27,7 млн руб. (или $776,2 тыс. по курсу на 31 июля 2014 года). Бюджет господина Беглова в пересчете по курсу на дату публикации отчета составляет $904,6 тыс. Согласно закону Петербурга «О выборах высшего должностного лица», предельный размер расходования средств избирательного фонда не может превышать 100 млн руб.

Как следует из отчета, деньги врио губернатора города пожертвовали 42 юридических лица и 74 физических лица (в финансовом отчете указываются только те пожертвования физлиц, которые превышают 20 тыс. руб.). Согласно закону, предельная сумма добровольных пожертвований от юрлица составляет 1 млн руб.; физическое лицо, в свою очередь, не может перечислить более 500 тыс. руб. Как указывалось в более раннем отчете, среди жертвователей оказались крупные игроки петербургского бизнеса. Среди них Ленинградский комбинат хлебопродуктов имени С. М. Кирова, которым на 100% владеет АО «Аладушкин групп». Также по 1 млн руб. на кампанию пожертвовали ЗАО «Первая мебельная фабрика» и банк «Викинг».

Столько же передало ООО «Бронка групп», владеющее бывшими активами осужденного за контрабанду алкоголя миллиардера Дмитрия Михальченко, в частности многофункциональным морским перегрузочным комплексом. Сейчас ООО «Бронка групп» контролируют бывший сотрудник КГБ миллиардер Николай Негодов и супруга бывшего главы Федеральной службы охраны Евгения Мурова Людмила.

Максимально возможную по закону сумму Александру Беглову перечислило и ООО «Актив Девелоп», занимающееся управлением недвижимостью. Бенефициаром компании, по данным СПАРК, является известный в Петербурге миллиардер Гиа Гвичия. С 1996 года он был гендиректором и владельцем контрольного пакета акций ОАО «Комбинат пивоваренной и безалкогольной продукции им. Степана Разина», а в 2005 году продал его дочерней компании Heineken. Кроме того, господин Гвичия приходится братом заместителю председателя комитета по развитию туризма Смольного Нане Гвичии.

Две компании из списка жертвователей в пользу господина Беглова, согласно выпискам из ЕГРЮЛ, были учреждены комитетом имущественных отношений администрации Петербурга, а по данным «Картотеки.ру», на 100% ему принадлежат.

Это производитель высоковольтной аппаратуры для энергетиков АО «Электроаппарат» и работающее в сфере оборонной промышленности АО «Научно-производственное предприятие "Радар ММС"». Гендиректор «Радар ММС» Георгий Анцев также руководит одним из самых закрытых предприятий оборонно-промышленного комплекса России — концерном «Моринформсистема-Агат», который разрабатывает системы управления для кораблей военно-морского флота.

Отправил 1 млн руб. и многопрофильный холдинг «Ленполиграфмаш», объединяющий более 40 организаций, занимающихся производством пластмассы, гостиничным и туристическим бизнесом, разработкой программных обеспечений и т. д. Отметим, одно из заседаний совета по стратегическому развитию и проектам при губернаторе Петербурга, учрежденного тогда же Александром Бегловым, проходило в пространстве коллективной работы «Точка кипения» в технопарке «Ленполиграфмаш», входящем в многопрофильный холдинг.

Некоторые спонсоры кампании врио губернатора связаны между собой. Например, холдинг «Ленполиграфмаш» вместе с другим жертвователем Александра Беглова — ЗАО «Завод им. Козицкого», производителем теле- и радиоаппаратуры, учредили два юридических лица — НП «Инновационно-технологический кластер машиностроения и металлообработки» и ООО «Лесное озеро» — туристическое агентство. С ЗАО «Завод им. Козицкого» также связан и «Радар ММС»: оба предприятия являются соучредителями Фонда развития науки и образования в области радиотехники и телекоммуникаций университета ЛЭТИ. Управляющие компании «Обухово» и «Мечникова II» также передали господину Беглову по 1 млн руб. Руководителем в обеих организациях является Элеонора Галымская, собственником первой значится Анна Столярчук, а второй — Виктор Столярчук.

Бюджет трех других кандидатов в губернаторы значительно скромнее.

Так, на счете у Михаила Амосова (депутат заксобрания, выдвинут «Гражданской платформой») всего 1,6 млн руб., большую часть из которых перечислила фармацевтическая компания «Цитомед». Господина Беглова, в свою очередь, поддерживают два других крупных игрока фармацевтического рынка — ООО «Герофарм» и ООО «Полисан». Депутату заксобрания Надежде Тихоновой (выдвинута «Справедливой Россией») досталось 200 тыс. руб. от ООО «Энергетик», ее общий бюджет — 4,8 млн руб. На счете кандидата от КПРФ Владимира Бортко 13 млн руб. Среди его спонсоров нет юридических или физических лиц, внесших более 25 тыс. и 20 тыс. руб. соответственно. Напомним, губернаторские выборы в Санкт-Петербурге пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Марина Царева, Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург