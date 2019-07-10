«Избирательные комиссии практически никому не подчиняются»

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что нарушения на муниципальных выборах в городе вредят репутации Санкт-Петербурга, и призвал реформировать работу избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО). В Центризбиркоме позицию господина Беглова поддержали: зампред ЦИК Николай Балуев заявил, что председатели ИКМО, допустившие нарушения, понесут «серьезное наказание, которое лишит их возможности заниматься профессиональной деятельностью». Тем временем кандидаты в муниципальные депутаты 9 и 10 июля сообщали о продолжающихся нарушениях в ИКМО Сергиевское.

«Все, что сегодня происходит, наносит большой вред репутации нашего города,— заявил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в видеообращении, распространенном его пресс-службой.— Грязные выборы никому не нужны. Вся страна смотрит телевизор, интернет, и в одном из лучших городов нашей страны происходят такие безобразия. Я полностью поддерживаю решительные действия городской избирательной комиссии, работают правоохранительные органы». Господин Беглов предложил реформировать работу ИКМО: «Сегодня избирательные комиссии муниципальных образований практически никому не подчиняются: ни ЦИКу, ни горизбиркому, ни каким-то другим структурам. Уверен, что необходимо реформировать систему, а иначе будут продолжаться безобразия и злоупотребления, которые на сегодняшний день происходят в нашем городе».

Напомним, на единый день голосования 8 сентября намечены выборы губернатора Санкт-Петербурга, в которых принимает участие господин Беглов. В этот же день будут избраны муниципальные собрания в городских районах. Ранее глава городской избирательной комиссии Виктор Миненко сообщал, что горизбирком сталкивается с жалобами на работу ИКМО, и обещал, что горизбирком «в порядке контроля будет принимать самые жесткие меры» к нарушителям. Ряд кандидатов в муниципальные депутаты в разных муниципалитетах жаловались на отказ ИКМО принимать документы, закрытие комиссий в рабочие часы, очереди, в том числе искусственно созданные за счет привлечения в них граждан за вознаграждение в 500 руб., а в ряде случаев и на избиения кандидатов.

Как ранее сообщал “Ъ”, горизбирком Санкт-Петербурга принял ряд решений, направленных на разрешение кризиса в комиссиях с максимальным числом сообщений о нарушениях. В частности, 2 июля горизбирком обязал ИКМО Полюстрово принять документы у всех кандидатов, которым мешала искусственно созданная очередь, несмотря на то, что сроки подачи документов завершены, а представителей ИКМО Екатерингофский обязали принять главу петербургского штаба Алексея Навального Александра Шуршева, который ранее жаловался на избиение.

После этого в ЦИК заявили, что больше не видят оснований для отмены муниципальных выборов, о возможности которой ранее говорила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Горизбирком также обязал ИКМО работать без выходных, а в случае необходимости организовать работу в нерабочие часы по будням и объявил о намерении через суд привлекать к административной ответственности представителей ИКМО за невыполнение решений ЦИК России о процедуре назначения выборов. Комиссия также попросила прокуратуру усилить контроль за соблюдением прав участников выборов. ИКМО Сампсониевское и Сергиевское попытались в суде отменить решения горизбиркома о продлении сроков приема документов кандидатов, но суд их жалобы отклонил. Тем не менее в ИКМО Сергиевское 9 июля вновь не приняли кандидатов от ЛДПР, которых обязаны были зарегистрировать. Они продолжали стоять у закрытых дверей и 10 июля: как сообщили в пресс-службе партии, двери комиссии были закрыты. На место приехали представители аппарата Центральной избирательной комиссии, но даже им открывать не стали. В ЛДПР заявили, что будут обжаловать действия ИКМО. Получить комментарий от ИКМО Сергиевское “Ъ” в среду не удалось. В горизбиркоме сообщили, что по ситуации в Сергиевском пришлось созвать срочное совещание, на котором было принято решение об обращении «в правоохранительные органы, чтобы те привлекли председателя ИКМО Елену Элконину к административной ответственности».

Политолог Александр Конфисахор заявил “Ъ”, что причиной происходящего является безнаказанность ИКМО: «Административное и политическое руководство города дали им полный карт-бланш, чтобы не пускать оппозиционеров, обещая, что смогут защитить от различного рода преследований». Эксперт считает, что такие ИКМО, как Сергиевское, подлежат закрытию, а нарушителей закона из состава комиссий необходимо «отдавать под суд», поскольку они дискредитируют всю избирательную систему.

Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников отмечает, что Сергиевское «откровенно игнорирует договоренности и распоряжения горизбиркома».

Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев в среду поддержал предложение господина Беглова о реформировании работы ИКМО. «Когда врио губернатора говорит о своей позиции, это значит, что он точно понимает вред, который наносится и избирательному процессу, и выборам в муниципальные органы власти, и выборам губернатора Санкт-Петербурга»,— заявил господин Булаев ТАСС. Он напомнил, что ЦИК «отмечает значительное количество нарушений со стороны достаточно небольшого количества ИКМО: их там наберется два десятка с трудом, но они портят всю картину». Зампред ЦИК предположил, что заявление врио губернатора позволит «добиться результата»: «У нас сегодня есть уже и протоколы об административных правонарушениях, поданные в суды. Я думаю, что в ближайшее время суды определятся с этими протоколами, и тогда многие председатели муниципальных комиссий, нарушившие закон, понесут серьезное наказание, которое лишит их возможности заниматься профессиональной деятельностью».

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург; Иван Тяжлов