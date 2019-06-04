«Газпром» наращивает запасы и дивиденды

«Газпром» собирается к следующей зиме закачать в европейские хранилища 11,4 млрд кубометров газа — максимальный уровень в истории. С 2020 года истекает транзитный контракт с Украиной, и компания явно готовится к возможным перебоям поставок. «Газпром» также официально подтвердил намерение выплачивать до 50% чистой прибыли в виде дивидендов, пытаясь поддержать ралли в своих акциях.

«Газпром» планирует к следующей зиме нарастить запасы в европейских газовых хранилищах до 11,39 млрд кубометров, говорится в сообщении компании. Предыдущий максимум был «предвыборной» зимой 2017–2018 годов, когда «Газпром» закачал в европейские ПХГ 8 млрд кубометров (из них 5 млрд кубометров — собственные мощности хранения «Газпрома», а мощности еще на 3 млрд кубометров компания арендовала).

Таким образом, «Газпром» планирует занять своим газом более 10% общей мощности ПХГ в Европе.

С 1 января 2020 года истекает транзитный контракт «Газпрома» с «Нафтогазом Украины», переговоры о заключении нового соглашения находятся в зачаточной стадии. «Газпром» строит альтернативные газопроводы — «Турецкий поток» на юге, через который газ в обход Украины уже к концу года может быть подан в Турцию, Болгарию и частично Грецию. На севере в Германию строится «Северный поток-2», но шансы ввести его в эксплуатацию до конца года, как предполагалось изначально, тают — Дания до сих пор не дала разрешения на прокладку трубы.

Намерение нарастить запасы газа вполне объясняет странное расхождение между добычей «Газпрома» (непрерывно растет с начала года) и продажами, которые падают как на внутреннем рынке, так и на экспорт. Так, за пять месяцев добыча выросла на 2,5%, до 222,7 млрд кубометров, тогда как экспорт упал на 6,6%, до 80,3 млрд кубометров, а поставки на внутренний рынок — на 2,6%.

Рост запасов в ПХГ в Европе дает «Газпрому» определенную страховку от перебоев поставок, но не сможет полностью их устранить в случае прекращения транзита с 1 января.

По оценкам “Ъ”, дополнительные запасы дадут компании несколько недель, которые могут быть использованы для достижения соглашения с Украиной.

В своем сообщении по итогам зимы «Газпром» неожиданно решил упомянуть и дивидендную политику, причем еще более неожиданно связал ее с перестановками в своем топ-менеджменте, которые до сих пор комментировал кратко и сквозь зубы. «Компания будет вести подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду уже с новой структурой управления строительной и инвестиционной деятельностью,— приводятся в сообщении слова главы "Газпрома" Алексея Миллера.— Работа по совершенствованию корпоративной структуры "Газпрома" продолжится. Цели этой работы: устранение инерционных препятствий в развитии компании, повышение прозрачности (в частности, поэтапный переход на систему налогового мониторинга), повышение системной эффективности "Газпрома" как вертикально интегрированной компании».

«В дивидендной политике мы будем ориентироваться на достижение размера выплат на уровне 50% прибыли по международным стандартам финансовой отчетности»,— продолжил господин Миллер. Он отметил, что в этом году «Газпром» выплатит рекордные в своей истории и истории российского фондового рынка 393 млрд руб. дивидендов.

«Изменения, которые призваны вывести работу компании на новый уровень, уже получили позитивную оценку инвестиционного сообщества. С начала преобразований стоимость акций "Газпрома" выросла в полтора раза. Вчера капитализация компании превысила $85 млрд, мы вышли на первое место на российском фондовом рынке»,— заявил господин Миллер. На этих заявлениях акции «Газпрома», снижавшиеся на Московской бирже в рамках коррекции, вновь перешли к росту, хотя и закончили торги в отрицательной зоне (-2,27%).

Юрий Барсуков