В Сарове объявлен траур в связи с гибелью под Северодвинском сотрудников научного центра

В городе Саров в Нижегородской области объявлен общегородской траур в связи с гибелью пятерых сотрудников Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в результате взрыва на морском ракетном полигоне (в/ч 09703) в Архангельской области. Похороны погибших пройдут в понедельник, 12 августа.

«В связи с гибелью пятерых сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ при выполнении задания государственного значения объявить с 13:00 11 августа 2019 года по 12 августа 2019 года включительно общегородской траур»,— говорится в постановлении главы администрации города Алексея Голубева. В городе будут приспущены государственные флаги и отменены развлекательные передачи и мероприятии. В постановлении не говорится, на каком задании погибли сотрудники исследовательского института.

Саров — это закрытый город, на территории которого работает российское государственное научное и производственное предприятие, входящее в состав госкорпорации «Росатом» РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Напомним, взрыв произошел 8 августа, вскоре появилась информация о пожаре на одном из кораблей. В расположенном примерно в 40 км от места ЧП Северодвинске было зафиксировано непродолжительное повышение радиационного фона, к субботе, 9 августа, мощность дозы гамма-излучения опустилась до нормальных значений. «Росатом» признал гибель на морском ракетном полигоне пятерых своих сотрудников, которые занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания в составе ракеты.

О том, что известно о ЧП в Архангельской области, читайте в материале “Ъ” «Северодвинск оставили без подробностей».

Почему Минобороны засекретило обстоятельства трагедии, читайте в материале “Ъ” «Неопознанный взрывающий объект».