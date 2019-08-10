В Москве госпитализирован предполагаемый фигурант дела о массовых беспорядках Васильев

Задержанный в рамках дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля режиссер телеканала о медицине «Доктор» Дмитрий Васильев срочно госпитализирован. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, господин Васильев был доставлен «из изолятора временного содержания в городскую больницу № 20 из-за повышенного уровня сахара в крови».

О задержании режиссера сообщила ранее ТАСС его адвокат Татьяна Прилипко. Она уточнила, что до этого он был оштрафован на 20 тыс. руб. за совершение административного правонарушения по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ. По словам госпожи Прилипко, Дмитрий Васильев страдает диабетом, он инсулинозависимый, но инсулин, глюкометр и другие необходимые предметы ему не разрешили взять с собой в изолятор после проведения с ним следственных действий.

Напомним, суд арестовал 12 человек по делу о массовых беспорядках. 27 июля и 3 августа в Москве прошли несанкционированные митинги в поддержку не допущенных до выборов кандидатов в Мосгордуму. По данным «ОВД-инфо», на каждом из них задержали свыше 1 тыс. участников. По результатам протестных акций арестованы 113 человек, административные штрафы получили еще 880 человек.

Сегодня в Москве на проспекте Академика Сахарова проходит согласованный митинг «Вернем себе право на выборы». Заявленное число участников — 100 тыс. человек. По данным Белого счетчика, к 14:00 на проспект пришли 7,2 тыс. человек. Полиция заявила о 7 тыс. участниках на начало митинга.

Подробнее о ходе митинга читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.