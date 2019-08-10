Смартфоны Huawei могут заговорить голосом «Алисы»

Голосовой помощник «Алиса» может быть внедрен в смартфоны Huawei, представители китайской компании и «Яндекса» в настоящее время обсуждают возможность кооперации. Как сообщил журналистам президент Huawei Mobile Services и вице-президент Huawei CBG Алекс Чанг, рассматриваются также варианты совместной работы сервисов музыки, такси, погоды и других проектов «Яндекса».

«У них есть также много других сервисов, как "Яндекс.Новости", "Яндекс.Дзен", голосовой помощник и многие другие, работу по которым мы обсуждаем с ними»,— рассказал господин Чанг (цитата по «РИА Новости»). Он уточнил, что компания рассматривает и возможность использования поисковой системы «Яндекса» в своих гаджетах.

Вице-президент Huawei анонсировал также сотрудничество с другой российской компанией — «Сбербанком»: сейчас ведутся переговоры по обслуживанию платежной системы Huawei Pay. «Мы обсуждаем, как объединить банковские сервисы с нашей платежной системой. Мы также обсуждаем различные приложения и сервисы, как создать ту микросистему, базу, как комбинировать наши возможности и получать синергию»,— добавил он.

Huawei также ведет переговоры о тестировании российской операционной системы «Аврора» на своих смартфонах. О том, что пилотный проект может быть запущен до конца 2019 года, сообщал “Ъ” 31 июля заместитель главы Минкомсвязи Михаил Мамонов.

О том, как власти России пытаются поддержать «Аврору», предлагая ее китайцам, читайте в публикации “Ъ”.