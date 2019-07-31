На Huawei появится российская операционная система

Пилотный проект по использованию российской операционной системы «Аврора» на смартфонах Huawei будет запущен до конца года, сообщил заместитель главы Минкомсвязи Михаил Мамонов. По его словам, решение о сближении принято на уровне лидеров государств.

Сейчас ведутся активные обсуждения между китайской корпорацией и разработчиком мобильной операционной системы «Аврора» (структуры «Ростелекома»), в скором времени они заключат соглашение о неразглашении, заявил господин Мамонов. «У меня нет сомнений в том, что пилот может быть запущен до конца года и на каких-то устройствах Huawei в каком-то формате появится российская операционная система»,— заявил он.

О том, как власти России пытаются поддержать «Аврору», предложив ее китайцам, читайте в публикации “Ъ”.

Юлия Тишина