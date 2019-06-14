«Аврора» не плывет в Китай

Власти пытаются поддержать отечественную мобильную операционную систему «Аврора» (ранее Sailfish), предложив Huawei использовать ее вместо Android от Google. Глава Минкомсвязи Константин Носков предложил это главе Huawei Го Пину накануне Петербургского международного экономического форума, писало онлайн-издание The Bell. Такая идея появилась и в Минпромтоге практически сразу после занесения Huawei в черный список властями США.

Владельцы «Авроры» — государственный «Ростелеком» и бизнесмен Григорий Березкин — о подобных переговорах не слышали, но «готовы взаимодействовать», несмотря на то что три года назад Huawei уже рассматривала возможность использовать Sailfish, но не увидела выгодной бизнес-модели. Теперь, когда Huawei рискует потерять возможность использовать американские технологии, она вынуждена рассматривать разные варианты.

Huawei может все же договориться с Google о продолжении использования Android либо перевести все устройства на собственную операционную систему HongMeng, а также начать тестировать российскую ОС. Кстати, как в Минкомсвязи, так и в Минпромторге почему-то забыли, что «Аврора» не единственный продукт такого класса на российском рынке. К осени первый коммерческий смартфон на своей ОС планирует выпустить Astra Linux, собственный проект создает и «Лаборатория Касперского». Но для Huawei также важна развитая экосистема пользовательских приложений, чего пока нет ни у одного из российских разработчиков.

Санкции США действительно могут подтолкнуть Huawei к заключению новых партнерских соглашений, в том числе с российскими компаниями, допускают опрошенные “Ъ” эксперты. Подобные проекты они считают возможными в окологосударственном секторе. Так, например, по поручению президента РФ Владимира Путина чиновники должны начать использовать корпоративные смартфоны на «Авроре» уже в 2019 году, а к 2021 году число таких пользователей может составить 1,4 млн. Но в Россию только в первом квартале 2019 года ввезено 2,6 млн смартфонов Huawei и Honor, поэтому перспектива госзаказа не выглядит столь привлекательной. Похоже, Huawei мыслит другими масштабами, поэтому при прочих равных скорее предпочтет развивать собственную ОС. Компания уже подала заявку на регистрацию товарного знака ОС HongMeng в девяти странах. Не исключено, что в перспективе ее предложат использовать другим китайским производителям смартфонов или даже группе стран БРИКС, чтобы создать противовес Google, у которой останется рынок США, Европы, Южной Кореи и Японии.