Московский транспорт просит оплатить протест

Подведомственные столичной мэрии ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги» требуют возместить ущерб в 12,5 млн руб. от действий демонстрантов на акции протеста 27 июля. Иски поданы в Следственный комитет РФ; к ответственности требуют привлечь подозреваемых в массовых беспорядках. В городских структурах связали ущерб с перекрытием участниками акции дорог, вызвавшим задержки транспорта, и порчей «зеленых насаждений, дорог и малых архитектурных форм», в частности, качелей и ограждений — без уточнения методики расчета вреда. Эксперты считают, что накануне акции протеста 10 августа в Москве власти хотят не только «надавить» на ее участников, но и «вызвать недовольство действиями протестующих у обывателей».

О подаче исковых заявлений о возмещении имущественного вреда городскому хозяйству в ходе акции протеста 27 июля сообщили в ГУП «Мосгортранс». В пресс-службе предприятия сказали, что исковые требования на сумму 12,5 млн руб. заявлены «Мосгортрансом» и ГБУ «Автомобильные дороги» к фигурантам уголовного дела о массовых беспорядках. Напомним, 27 июля в ходе несанкционированной акции в центре Москвы, по данным МВД, были задержаны 1074 пикетчика (в «ОВД-инфо» сообщили о 1373 задержанных). 12 человек были арестованы по обвинению по ч. 2 ст. 212 УК РФ в участии в массовых беспорядках. В «Мосгортрансе» пояснили агентству «Москва», что в связи с этим исковые заявления об истребовании ущерба направлены в Следственный комитет России, который ведет дело о беспорядках.

В «Мосгортрансе» в разговоре с “Ъ” связали иск «с несанкционированным перекрытием проезжей части в центре города». «Общая сумма ущерба от задержек движения транспорта сейчас подсчитывается»,— заметили там. В ГБУ «Автомобильные дороги» сообщили, что ущерб нанесен «зеленым насаждениям и объектам дорожного хозяйства — дорогам, тротуарам, малым архитектурным формам». В учреждении добавили, что были сломаны, в частности, «качели и ограждения», но не смогли уточнить, в каком количестве и где именно.

В «Мосгортрансе» дали понять, что суммой в 12,5 млн руб. разбирательство не ограничится, поскольку «общий ущерб, понесенный коммерческими и некоммерческими учреждениями по результатам несанкционированных акций, ориентировочно составил более 100 млн руб.».

В «Мосгортрансе» сообщили, что исковые требования поданы в СКР в соответствии со ст. 44 УПК РФ. Управляющий партнер коллегии адвокатов «Солдаткин, Зеленая и партнеры» Дмитрий Солдаткин говорит, что такая юридическая конструкция — когда иск подается не в суд, а в следственные органы — в законодательстве есть. «У потерпевшего в уголовном деле согласно УПК РФ возникает право на подачу гражданского иска в рамках этого дела. Но для этого потерпевший должен быть признан таковым официально»,— пояснил господин Солдаткин. При этом адвокат говорит, что в иске «должно быть указано, в чем выразилась порча имущества, доказана причинно-следственная связь, что повреждение наступило в рамках противоправных действий подозреваемых». Господин Солдаткин считает, что как раз с доказательной базой у истцов могут быть проблемы. «Нужны конкретные доказательства, что то или иное лицо повредило конкретное имущество, а не просто перечень испорченного в ходе митинга, позволяющий всех загрести под одну гребенку. Должна быть конкретизация и персонификация»,— объяснил адвокат.

Политолог Константин Калачев считает неслучайным появление иска накануне согласованного столичного митинга 10 августа. «Это попытка не только надавить на участников протестных акций, но и привлечь внимание и вызвать недовольство действиями протестующих у обывателей»,— считает он. Политолог Михаил Виноградов говорит, что иски «продолжают линию демонстрации всеми государственными и окологосударственными органами единства в подчеркивании жесткой позиции по отношению к протесту». «Тактически это работает скорее на явку на мероприятие 10 августа. Но если митинг не окажется прорывным и переломным, такие иски могут получить ход — чиновникам нужно будет показать, что они настроены максимально жестко»,— рассуждает он. Сам факт подачи иска к подозреваемым по делу о массовых беспорядках, по мнению Константина Калачева, «должен по идее заставить протестующих испугаться, что их оставят без средств к существованию».

Александр Воронов