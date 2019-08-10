Как британцы спасаются от спойлеров и чем занимаются американцы в командировках Любопытные сообщения и исследования 5–9 августа

Осторожно, спойлеры!

Сайт MusicMagpie провел исследование среди 2 тыс. британцев старше 16 лет и выяснил точное количество времени, которое нужно ждать, чтобы начать обсуждение фильмов и сериалов. Сериал можно начать «спойлерить» через 33 часа после выхода серии по ТВ, фильм — через 10 дней после его релиза в кинотеатрах. Как британцы спасаются от спойлеров — в материале “Ъ”.

Отпуск не для всех

В крупных городах Европы в августе традиционно наблюдается массовый исход жителей. В Мадриде, к примеру, на дорогах становится свободнее, часть ресторанов не работает и многие офисы полупустые — местные жители, спасаясь от жары, устремляются на побережье. Самая высокая доля тех, кто не может позволить себе даже недельные каникулы вдали от дома, по данным 2018 года, насчитывалась в Румынии (58,9%). Кто из европейцев ездит в отпуск — в материале “Ъ”.

И поработать, и отдохнуть

Большинство молодых американцев (84%) дорожат в командировке временем, когда они могут быть предоставлены сами себе. Такие выводы были сделаны по итогам опроса, проведенного компанией Hilton Hotels & Resorts. Опрос показал, что чаще всего свободное время в командировке молодые американцы посвящают походам по местным ресторанам (69%). Чем еще они занимаются в деловых поездках — в материале “Ъ”.

У природы нет плохой погоды

Среднестатистический британец тратит более шести месяцев своей жизни на разговоры о погоде. Такие выводы были сделаны в ходе исследования OnePoll. Согласно опросу, 84% жителей королевства признались в любви к обсуждению постоянно меняющегося климата страны. Сколько на это у них уходит времени — в материале “Ъ”.

Марина Колоколова, Артём Косенок, Евгений Федуненко, Ольга Шкуренко