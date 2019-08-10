Британцы тратят более полугода жизни на разговоры о погоде

Среднестатистический британец тратит более шести месяцев своей жизни на разговоры о погоде. Такие выводы были сделаны в ходе исследования OnePoll. Согласно опросу, 84% жителей королевства признались в любви к обсуждению постоянно меняющегося климата страны.

Исследование, в котором приняли участие 2 тыс. человек, показало, что типичный разговор о погоде фигурирует в речи британцев три раза в день и длится в среднем 2 минуты 46 секунд. Подданные королевства начинают обсуждение в 9:47 утра, чаще всего с коллегами на работе. Около 27% опрошенных любят рассказывать, как погодные явления повлияли на их сон, и каждый пятый признался в потребности жаловаться на духоту в помещении. Одержимость разговорами о погоде распространяется даже на «беседы» с техническими устройствами. Так, среди тех, у кого есть гаджеты со встроенным голосовым помощником, треть интересуется у них сведениями о погоде.

Два человека из пяти считают, что желание говорить о погодных условиях является «автоматическим» и помогает в общении. При этом 47% участников опроса считают, что это черта, присущая только британцам. Тем не менее каждый пятый британец уверен, что разговор о погоде — просто предлог, чтобы пожаловаться на жизнь.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».