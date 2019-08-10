Кто из европейцев не может себе позволить недельный отпуск

В крупных городах Европы в августе традиционно наблюдается массовый исход жителей. В Мадриде, к примеру, на дорогах становится свободнее, часть ресторанов не работает и многие офисы полупустые — местные жители, спасаясь от жары, устремляются на побережье. Такая августовская отпускная миграция характерна для многих европейских стран. Однако, как показывают обнародованные Eurostat данные, для значительной части европейцев традиционный летний отдых остается непозволительной роскошью.

Самая высокая доля тех, кто не может позволить себе даже недельные каникулы вдали от дома, по данным 2018 года, насчитывалась в Румынии (58,9%). На втором месте Хорватия (51,3%), третье делят Греция и Кипр (по 51%). Большая доля тех, кто не может накопить на отпуск, в Италии (43,7%). Даже в Испании с традиционными августовскими отпусками треть (34,2%) респондентов не имеет денег, чтобы поехать куда-то отдохнуть. Ситуацию немного скрашивает тот факт, что часть населения этих стран и так живет на побережье, даже если и не способно поехать куда-то в другое место.

А вот в северной Европе, где своего теплого моря нет, большинство опрошенных может легко позволить себе летние поездки. Так, в Швеции, Дании и Финляндии доля неспособных накопить на отпуск составляет лишь 10–15%. Также все хорошо с финансами в Люксембурге и Австрии, где своего побережья нет. В среднем по Европе доля тех, кто в 2018 году не поехал отдыхать из-за нехватки средств чуть превысила 28%. За последние пять лет финансовая ситуация наиболее значительно улучшилась в Болгарии, где за этот период доля неспособных накопить на отдых сократилась на треть, и в Польше, где она упала на четверть. Для сравнения, по данным опроса Superjob.ru, проведенного в 2019 году, не могут позволить себе недельный отпуск 29% россиян.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».