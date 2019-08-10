Чем занимаются молодые американцы в командировках

Большинство молодых американцев (84%) дорожат в командировке временем, когда они могут быть предоставлены сами себе. Такие выводы были сделаны по итогам опроса, проведенного компанией Hilton Hotels & Resorts. В нем приняли участие 1200 специалистов из США в возрасте 23–35 лет. Авторы исследования констатируют тот факт, что регулярные командировки и рабочие встречи могут истощить сотрудников. Поэтому для них важно даже в деловых поездках расслабляться.

Опрос показал, что чаще всего свободное время в командировке молодые американцы посвящают походам по местным ресторанам (69%). Также в это время они изучают город или его окрестности (59%), спят или отдыхают (56%). Впрочем, все это не освобождает их от прямых обязанностей. Когда появляется свободная минута, то молодые американцы стараются доработать какие-либо проекты (35%). Кроме того, во время командировок они посещают бар отеля (32%).

Интересно, предыдущий опрос, проведенный компанией в 2018 году, показал, что 39% американцев не будут устраиваться на работу, если она обходится без командировок. Во время деловых поездок 75% респондентов завели друзей, а 44% прибавили в весе. Также перед командировкой 36% американцев испытывают стресс из-за того, что не могут выбрать подходящую одежду.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».