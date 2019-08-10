Сколько нужно ждать, чтобы начать обсуждать сериалы

Сайт MusicMagpie провел исследование среди 2 тыс. британцев старше 16 лет и выяснил точное количество времени, которое нужно ждать, чтобы начать обсуждение фильмов и сериалов. Сериал можно начать «спойлерить» через 33 часа после выхода серии по ТВ, фильм — через 10 дней после его релиза в кинотеатрах. Несмотря на то что слойлеры постят только 8% зрителей, их видят до 52% читателей в интернете. Обсуждение кинокартины может негативно отразиться на отношениях с окружающими: 34% ругались с близкими и коллегами из-за того, что они поделились с ними сюжетным поворотом.

Люди пускаются на значительные ухищрения, чтобы избежать спойлеров: 46% не заходят в соцсети, 30% перестают общаться с родными, друзьями и коллегами. Доходит даже до того, что люди удаляют приложения соцсетей с телефонов, носят наушники, чтобы не слышать окружающих, либо берут выходной на работе. Если брать в расчет Великобританию, то меньше всего постили спойлеров жители Эдинбурга (2,9%) и Брайтона (3,2%). Больше же всего спойлеров в интернете пришлось на жителей Манчестера (11,4%) и Лондона (11,3%).

Среди ТВ-шоу наибольшее количество спойлеров было опубликовано к «Игре престолов», только твитов было свыше 2,4 млн. Самым «заспойлеренным» стал третий эпизод восьмого сезона. На втором месте «Ходячие мертвецы» — 734,8 тыс. твитов со спойлерами. На третьем месте «Во все тяжкие» (316,8 тыс. твитов).

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».