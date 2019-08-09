Станции Фунзенского радиуса откроют только при полной готовности

Новые станции Фрунзенского радиуса метров Петербурге — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» будут открыты только при их полной готовности. Поэтапного ввода не планируется. Об этом заявил глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин.

По его словам, станции будут открыты «только сразу все три», сообщает «Интерфакс». При этом готовность станций высокая. «Будем надеяться, что "Метрострой" сдержит свое обещание»,— добавил господин Харалшкин.

Ранее в Смольном заявляли, что станции будут открыты лишь при условии их полной безопасности для пассажиров. Новый участок Фрунзенского радиуса должен быть готов к эксплуатации к 1 сентября.