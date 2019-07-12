Новые станции метро в Петербурге будут открыты только при условии их полной безопасности

Новые станции Фрунзенского радиуса метров Петербурге — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» будут открыты при условии, если строители выдержат нормы технологических процессов и безопасности. Об этом заявил врио губернатора города Александр Беглов в интервью телеканалу «78».

По словам господина Беглова, «если условия безопасности не будут соблюдены, то я первый скажу, что станции не готовы». Для запуска станций к 1 сентября нарушать регламенты не планируется.

Напомним, что ранее гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров заявлял, что станции будут сданы к 1 сентября.