КРТИ: Отставание от программы строительства Фрунзенского радиуса составляет 2-3 недели

Отставание от производственной программы строительства трех станций Фрунзенского радиуса («Проспект Славы», «Дунайский проспект» («Дунайская») и «Южная» («Шушары») составляет две-три недели, сообщил глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Сергей Харлашкин.

«Есть некоторая уверенность, что к 1 сентября мы три эти станции запустим. Мы разработали производственную программу достройки станций, по ней сейчас там должны работать 2,5 тыс. человек, а работает менее полутора. Не все критерии программы выполняются, но темпы строительства ускорены. Отставание — две-три недели максимум, и путем введения круглосуточного режима работы это отставание будет ликвидировано»,— заявил господин Харлашкин (цитата по «Интерфаксу»).

Вице-губернатор Петербурга, курирующий транспортную отрасль, Эдуард Батанов сообщил “Ъ-СПб”, что станции, как и заявлялось ранее, планируется ввести к 1 сентября.

Яна Войцеховская