Магистраль Москва—РЖД

ОАО РЖД готовится приступить к первому практическому шагу по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Петербург. Как выяснил “Ъ”, инвестиционный комитет монополии в конце августа рассмотрит вопрос о проектировании ВСМ, общая стоимость которой оценивалась в 1,5 трлн руб. На актуализацию проекта, который обсуждался еще во времена СССР, монополия выделила 100 млн руб. Эксперты отмечают, что вынесение проекта на инвесткомитет монополии — необходимый шаг для начала проектно-изыскательных работ, которые могут занять до полутора лет.

Как стало известно “Ъ”, ОАО РЖД рассмотрит вопрос проектирования высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург 23 августа на инвестиционном комитете. Это следует из телеграммы монополии (копия есть у “Ъ”). Помимо этого, на заседание вынесены вопросы о реконструкции станций Чугун II и Казинка, финансировании «РЖД-Недвижимость», организации скоростного железнодорожного сообщения Самара—Тольятти. В Минтрансе вопрос по ВСМ переадресовали в ОАО РЖД, где отказались от комментариев.

Возродить проект ВСМ Москва—Санкт-Петербург, обсуждающийся со времен СССР, было решено в апреле. Тогда президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о проектировании магистрали, поступившее от временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова и гендиректора ОАО РЖД Олега Белозерова (см. “Ъ” от 16 апреля). Такая идея появилась после того, как стало известно, что Владимир Путин поставил под сомнение целесообразность проекта строительства ВСМ Железнодорожный—Гороховец, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань (см. “Ъ” от 29 марта). Тогда же президент поручил проработать ВСМ Москва—Петербург, так как там есть более надежные перспективы пассажиропотока.

В мае Олег Белозеров говорил, что ОАО РЖД начнет проектирование ВСМ Москва—Петербург осенью. По словам замгендиректора монополии Андрея Макарова, на актуализацию проекта было решено выделить 100 млн руб. из бюджета ОАО РЖД. В конце июня вице-премьер Максим Акимов отмечал, что предварительная оценка стоимости строительства ВСМ Москва—Петербург составляет 1,5 трлн руб. По его словам, прорабатывается идея трассировки с заходом в Великий Новгород и «представляется все это очень перспективно».

Заместитель гендиректора ОАО РЖД Олег Тони отмечал, что монополия разрабатывает технико-экономическое обоснование проекта, выбирается трасса, прорабатываются различные варианты. В июле первый замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов говорил, что новая конфигурация проекта будет рассмотрена в конце года на проектном комитете по магистральному плану развития инфраструктуры у Максима Акимова.

Собеседники “Ъ” и эксперты высказывали сомнения в окупаемости проекта с точки зрения стоимости билета на ВСМ, конкуренции с действующими видами транспорта и перспективами роста пассажиропотока. Господин Тони в конце июня уверял, что пассажиропотока для загрузки ВСМ Москва—Петербург «хватает, он колоссальный». В частности, пассажир может доехать до Петербурга и, сделав пересадку, с Ладожского вокзала добраться до Хельсинки, предполагал он. По оценкам «Infoline-Аналитики», в оптимистичном прогнозе потенциальный пассажиропоток новой ВСМ в 2026–2027 годах может достичь 7 млн человек при отказе от «Сапсанов» и 4,5 млн человек при их параллельной эксплуатации, но даже первый вариант не обеспечит адекватные сроки окупаемости.

Кроме того, собеседники “Ъ” напоминали, что заново придется вести и переговоры с потенциальными партнерами. На строительство ВСМ Москва—Казань претендовали китайские и немецкие компании, выпуск поездов предполагалось поручить СП «Синары» либо с Siemens («Уральские локомотивы»), либо с китайской CRRC.

Впрочем, в начале августа ОАО РЖД сообщило, что дочерняя структура монополии «КРП-Инвест» и группа «Синара» Дмитрия Пумпянского учредили АО «Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта». Его пилотным проектом должна стать разработка и производство в РФ поезда для ВСМ, развивающего скорость до 400 км в час. В рамках ПМЭФ-2019 между этими компаниями и «Сименс Мобилити ГмбХ» было подписано соглашение о намерениях по созданию такого центра.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что вынесение вопроса о проектировании ВСМ на инвестиционный комитет — необходимый элемент начала для проектно-изыскательных работ. Это тактическая история, где необходимо закрепить базовые параметры, отмечает эксперт,— учитывая, что пока нет никаких подробностей проекта, потребуются минимум полтора года на разработку документации с учетом поиска и выбора проектировщика.

Само по себе начало проектирования не означает окончательного решения о реализации проекта. Так, для первого участка ВСМ Москва—Казань (до Гороховца), судьба которой теперь неясна, была полностью готова проектная документация, а для некоторых участков даже получено одобрение Главгосэкспертизы.

Анастасия Веденеева