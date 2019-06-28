Маршрут высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Петербург определят до конца года

ОАО «РЖД» определится с маршрутом высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург до конца 2019 года. Об этом сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

«Насколько я знаю, до конца года РЖД должны определиться с маршрутом и начать уже проектировать»,— заявил господин Никитин. Он также добавил, что последние три месяца областные власти взаимодействуют с Минэкономразвития и РЖД по данному проекту.

На этой неделе вице-премьер Максим Акимов сообщил, что власти прорабатывают идею строительства ВСМ через Великий Новгород. Общая стоимость строительства ВСМ, по его словам, может составить 1,5 трлн руб.

Подробнее о проекте высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург — в публикации «Ъ» «В скорости и в радости».

Ольга Кантемирова