СПЧ обратился в МВД, Росгвардию, СКР и прокуратуру из-за задержаний журналистов

Совет при президенте России по правам человека (СПЧ) обратился к руководству Министерства внутренних дел (МВД), Росгвардии, Следственного комитета и Генпрокуратуры в связи с воспрепятствованием деятельности журналистов и их незаконным задержанием на несанкционированных акциях 27 июля и 3 августа в Москве, сообщил «Интерфаксу» глава СПЧ Михаил Федотов.

«Попросил провести служебные проверки в связи с воспрепятствованием деятельности журналистов, а также довести до сведения их сотрудников, что задержание журналистов после предъявления по первому требованию редакционного удостоверения или задания незаконно, а мы зафиксировали таких нарушений около десятка»,— аргументировал обращение господин Федотов.

Также глава СПЧ напомнил, что за такое «незаконное задержание» с применением силы предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Задержанный на акции 3 августа журналист «Дождя» Владимир Роменский обратился в Следственный комитет России и МВД с просьбой привлечь к ответственности полицейских, применивших силу при его задержании. В его заявлении говорилось, что один из сотрудников полиции схватил журналиста за одежду и с силой ударил его о борт служебного автобуса, сорвав с него наушники, с помощью которых он выходил в эфир телеканала.

Ранее Михаил Федотов заявлял о том, что события на несанкционированных акциях в Москве будут учтены при составлении ежегодного доклада СПЧ президенту Владимиру Путину. Как стало известно “Ъ”, члены совета «не нашли признаков массовых беспорядков» на акции 27 июля и намерены изложить свою позицию в письмах на имя Александра Бастрыкина и Юрия Чайки.

В свою очередь, более 30 правозащитных организаций подписали обращение к главам МВД, СКР и Росгвардии, требующее расследования случаев насилия по отношению к участникам несанкционированных московских акций. Свое обращение в ведомства о чрезмерном применении силы также направила Федеральная адвокатская палата.

Подробнее о позиции СПЧ в конфликте московских властей и митингующих читайте в материале “Ъ” «В задержаниях не увидели порядка».

О требованиях правозащитников расследовать действия силовиков на акциях в Москве — в материале “Ъ” «Власти были суперготовы».