Журналист «Дождя» написал заявление на полицейских, задержавших его на акции 3 августа

Журналист «Дождя» Владимир Роменский обратился в Следственный комитет России и МВД с просьбой привлечь к ответственности полицейских, которые задержали его на несанкционированной акции 3 августа. Адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин сообщил «МБХ медиа», что жалоба в МВД связана с «разбирательством в дисциплинарном порядке», а жалоба в СКР — с преступлением со стороны полицейских.

Господина Роменского задержали, когда он освещал массовые протесты в эфире телеканала «Дождь». В заявлении говорится, что один из сотрудников полиции схватил журналиста за одежду и «с силой ударил его об борт служебного автобуса, сорвав с него наушники, с помощью которых последний выходил в эфир телеканала». Господин Роменский готов опознать этого полицейского.

Кроме того, журналист требует разыскать и привлечь к ответственности других сотрудников полиции, «воспрепятствовавших законной профессиональной деятельности журналиста путем принуждения к отказу от распространения информации, соединенного с насилием над журналистом».

Напомним, массовые протесты в центре Москвы начались после того, как Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам, в том числе оппозиционерам Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, Илье Яшину, Ивану Жданову, Константину Янкаускасу. Основной причиной стала выбраковка подписей избирателей. Оппозиционные кандидаты заявили, что подписи забраковали необоснованно, и подали жалобу в Мосгоризбирком, но получили отказ.

3 августа в центре Москвы состоялась очередная акция в поддержку эка-кандидатов. Несанкционированная «Прогулка по бульварам» прошла под лозунгом «Вернем себе право на выборы». По данным «ОВД-Инфо», был задержан 1001 человек. Очередная акция планируется 10 августа, она согласована властями.

Как власти отреагировали на акции — в материале “Ъ” «Единство формы и задержания».