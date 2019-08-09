Чистая прибыль «Русала» по МСФО сократилась в 1,7 раза

Чистая прибыль «Русала» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2019 года снизилась в 1,7 раза, до $558 млн. Скорректированная EBITDA компании сократилась в 2,1 раза, до $528 млн, следует из отчетности (.pdf), опубликованной на Гонконгской фондовой бирже.

Скорректированный чистый убыток «Русала» составил $98 млн. Нормализованная чистая прибыль снизилась на 38,3%, до $599 млн. Выручка компании уменьшилась на 5,2%, до $4,736 млрд.

В пресс-релизе «Русала» уточняется, что темпы роста мирового спроса на алюминий за первые шесть месяцев 2019-го были слабыми. Компания прогнозирует, что спрос вырастет примерно на 2% в годовом выражении, до 67,5 млн тонн. «Неопределенность на рынке из-за торговой напряженности между Китаем и США в сочетании с глобальным сокращением производственной активности может негативно повлиять на спрос на алюминий во втором полугодии»,— заявил гендиректор «Русала» Евгений Никитин.

Напомним, в апреле 2018 года «Русал», En+ и «Евросибэнерго» российского бизнесмена Олега Дерипаски попали в черный список США. В январе 2019-го ограничения были сняты в обмен на потерю контроля над компаниями со стороны господина Дерипаски. Весной компании запустили процесс перерегистрации в России. Процедура была согласована акционерами «Русала». После перерегистрации в Калиниграде компания сохранит название UC Rusal.

Зачем активам Олега Дерипаски менять регистрацию, читайте в публикации “Ъ” «En+ минус Джерси».