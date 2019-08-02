Акционеры одобрили перерегистрацию «Русала» в Калининграде

Акционеры «Русала» в четверг, 1 августа, одобрили перерегистрацию холдинга с острова Джерси на острове Октябрьский в Калининграде. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Гонконгской фондовой биржи. На собрании акционеры также утвердили:
После перерегистрации реестр акционеров теперь будет вестись в России. Этим будет заниматься акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр».
Напомним, в апреле 2018 года «Русал», En+ и «Евросибэнерго» российского бизнесмена Олега Дерипаски попали в черный список США. В январе 2019-го ограничения были сняты в обмен на потерю контроля над компаниями со стороны господина Дерипаски. Весной компании запустили процесс перерегистрации в России.
Зачем активам Олега Дерипаски менять регистрацию, читайте в публикации “Ъ” «En+ минус Джерси».
просмотров: 306398
просмотров: 199997
просмотров: 84878
просмотров: 68305
просмотров: 39337