Акционеры одобрили перерегистрацию «Русала» в Калининграде

Акционеры «Русала» в четверг, 1 августа, одобрили перерегистрацию холдинга с острова Джерси на острове Октябрьский в Калининграде. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Гонконгской фондовой биржи. На собрании акционеры также утвердили:

внесение изменений в устав компании в соответствии с законодательством России;

принятие нового корпоративного устава с учетом изменений;

смену наименования компании (Международная компания публичное акционерное общество «Русал» (МКПАО «Русал») — на русском языке, Rusal IPJSC (Rusal international public joint-stock company) — на английском);

назначение генеральным директором компании Евгения Никитина;

а также одобрили условия заявлений компании в регулирующие органы.

После перерегистрации реестр акционеров теперь будет вестись в России. Этим будет заниматься акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр».

Напомним, в апреле 2018 года «Русал», En+ и «Евросибэнерго» российского бизнесмена Олега Дерипаски попали в черный список США. В январе 2019-го ограничения были сняты в обмен на потерю контроля над компаниями со стороны господина Дерипаски. Весной компании запустили процесс перерегистрации в России.

Зачем активам Олега Дерипаски менять регистрацию, читайте в публикации “Ъ” «En+ минус Джерси».