Медведев заявил, что Киргизия «исчерпала лимит на революции»

Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что «в XXI веке свой лимит на революции Киргизия уже исчерпала». Об этом он заявил по прибытии в Киргизию, комментируя ситуацию вокруг штурма резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева и последовавших столкновений его сторонников и спецназа.

«Было бы очень плохо, если подобного рода события приведут к политической, а стало быть, экономической нестабильности в стране, это просто ударит по огромному количеству людей, которые живут в этой стране. И в том числе, кстати сказать, ударит и даже по нашему евразийскому проекту»,— сказал он в городе Чолпон-Ата, где 9 августа пройдет заседание евразийского межправсовета (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, 7 августа спецназ попытался задержать обвиненного в коррупции Алмазбека Атамбаева. Однако попытка переросла в уличные бои с его сторонниками. Сотни демонстрантов заняли круговую оборону у резиденции господина Атамбаева, построили баррикады и забросали спецназ камнями. В результате столкновений пострадали 52 человека, погиб один спецназовец. 8 августа Алмазбек Атамбаев сам вышел к сотрудникам силовых структур. В операции в селе Кой-Таш принимали участие около 2 тыс. сотрудников МВД, в том числе отряд СОБР.

Подробнее о ситуации в Киргизии читайте в материале “Ъ” «У него не дом, а бункер».