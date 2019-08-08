Экс-президента Киргизии доставили на допрос в МВД

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, сдавшийся силовикам, доставлен в Главное следственное управление МВД, сообщает местное издание Kaktus.media. По данным агентства 24.kg, политика допросят по факту захвата заложников и убийству спецназовца во время штурма резиденции господина Атамбаева в селе Кой-Таш. Местные телеканалы сообщили, что после столкновений сторонников политика и сотрудников правоохранительных органов к медикам обратились около 80 человек.

Адвокат бывшего президента Сергей Слесарев сообщил Kaktus.media, что у него пока нет информации о том, что его клиент сдался властям, но он намерен оказать ему полную юридическую помощь.

Сторонники господина Атамбаева, которые дежурили у резиденции в пригороде столицы, направились в сторону Бишкека, передает Kloop.kg.

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Ранее сообщалось, что экс-президент сдался силовикам после переговоров. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обвинил бывшего президента в грубом нарушении конституции и законов страны из-за того, что господин Атамбаев оказал «жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона».

Подробнее о ситуации в Киргизии читайте в материале “Ъ” «У него не дом, а бункер».