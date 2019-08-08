«У него не дом, а бункер» Власти Киргизии решают, что делать с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым

В Бишкеке открылась внеочередная сессия парламента страны, посвященная сложившейся в Киргизии ситуации. Шестеро бойцов киргизского спецназа были взяты в заложники сторонниками бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева после вчерашней неудачной попытки штурма его резиденции, их отпустили на следующий день. В ходе вчерашней спецоперации был убит один спецназовец и пострадали 79 человек. Им оказана медицинская помощь, их состояние оценивается как средней тяжести. Начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов находится в крайне тяжелом состоянии, ему сделаны две операции. Конфликт между нынешним и бывшим главой государства разворачивается на фоне открытия в Киргизии сессии Межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Лидеры правительств стран-членов ЕАЭС уже начали прибывать в Бишкек.

Внеочередная сессия Жогорку Кенеша (парламента Киргизии) открылась в Бишкеке. По словам его спикера Дастана Джумабекова, он получил письмо за подписью большинства депутатов, в котором те призвали его созвать экстренное совещание, посвященное сложившейся в республике ситуации. Напомним, что вчера киргизский спецназ предпринял попытку задержания бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева после того, как он трижды не явился на допрос по заведенному против него уголовному делу.

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Спецоперация пошла не по плану: защитники резиденции господина Атамбаева в селе Кой-Таш успешно отбили атаку группы «Альфа». Пострадали 79 человек.

Бывший президент считает, что все обвинения против него сфабрикованы, и не намерен сотрудничать с правоохранительными органами республики.

«Я бы сказал, у бывшего президента Алмазбека Атамбаева не дом, а бункер, к сожалению,— сообщил на заседании глава Госкомитета национальной безопасности Киргизии Орозбек Опумбаев.— У меня есть фотографии, могу потом их в интернете опубликовать». Он также заявил, что сожалеет о том, что не позволил спецназовцам открыть огонь на поражение, «когда Атамбаев стрелял в молодых людей». Господин Опумбаев уточнил, что в ходе вчерашнего штурма погиб один и получили ранения 19 бойцов спецназа. В погибшего, по словам господина Опумбаева, стреляли из снайперской винтовки.

Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Госкомитета нацбезопасности республики, в ходе неудавшегося штурма сторонники экс-президента захватили 40 единиц оружия. «На месте проведения спецоперации утеряно и было захвачено 40 единиц огнестрельного оружия, 15 пистолетов и свыше двух тысяч патронов»,— рассказал представитель Госкомитета.

Кроме того, вчера сторонники экс-президента взяли в заложники шестерых бойцов спецназа, которых отпустили только на следующий день. «Бойцы переданы прибывшим в Кой-Таш их коллегам»,— сообщил ТАСС представитель штаба господина Атамбаева. Он подчеркнул, что всем военнослужащим спецподразделения «Альфа» была оказана медицинская помощь. «Мы рассчитывали, что за спецназом приедут утром, по крайней мере об этом мы договаривались вчера, однако власти протянули с этим процессом почти до вечера»,— добавил собеседник агентства.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, выступая утром на заседании Совета безопасности страны, заявил, что «необходимы безотлагательные меры для сохранения мира в Киргизии». «Алмазбек Атамбаев грубо попрал конституцию и законы Кыргызской Республики, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона»,— подчеркнул господин Жээнбеков. Президент Киргизии добавил, что из статуса свидетеля Атамбаев перейдет в статус обвиняемого в совершении тяжкого преступления.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

С обращением к Алмазбеку Атамбаеву на своем сайте выступил киргизский омбудсмен Токон Мамытов. Он призвал бывшего главу государства все же дать показания и пообещал предоставить для этого площадку своего ведомства. «Если вы не доверяете правоохранительным органам и не желаете давать свидетельские показания в стенах МВД, институт омбудсмена готов… выступить гарантом безопасности, где вы сможете дать свои показания»,— пишет он.

В село Кой-Таш в пригороде Бишкека, где укрывается Алмазбек Атамбаев, тем временем прибыли уже около шести тысяч его сторонников.

Около 13:00 по московскому времени они планировали начать в центре Бишкека бессрочный митинг за отставку действующего главы Киргизии Сооронбая Жээнбекова, однако позднее в штабе экс-президента заявили, что митинг не состоится, а также сообщили о начале повторного штурма резиденции. По данным киргизских СМИ, в доме господина Атамбаева начался пожар.

Бывший президент страны Алмазбек Атамбаев Фото: Vladimir Pirogov/File Photo, Reuters

Конфликт между нынешним и бывшим президентами страны разворачивается на фоне открывающейся в стране 9 августа сессии Межправсовета ЕАЭС. Премьеры Армении и Киргизии уже заявили, что не собираются менять свои планы и планируют приехать на мероприятие. Сделал заявление и глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. «Это очень печально для страны, печально и опасно для народа Киргизии, мы переживаем за судьбу страны, братского для нас народа,— сообщил он.— Представители власти России призывают стороны конфликта к сдержанности».

Михаил Коростиков