Милиция разогнала митингующих сторонников Атамбаева в центре Бишкека

После задержания бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева его сторонники собрались на центральной площади Бишкека у здания парламента и администрации президента. По данным агентства 24.kg, на митинг собралось больше тысячи человек. «Агрессивно настроенная» толпа выкрикивала требования отставки президента Сооронбая Жээнбекова, а также нападала на журналистов.

Около 23:00 (20:00 мск) милиция начала разгон митингующих с помощью светошумовых гранат. «Горожане сообщают, что неспокойно пока только в центре Бишкека. В остальных районах тихо. Но торговые точки закрыты практически во всем городе. На Южной магистрали не работают кафе и магазины»,— сообщает 24.kg.

Отмечается, что сторонники Алмазбека Атамбаева, которые находятся у здания Госкомитета национальной безопасности, где он в настоящее время находится на допросе, утверждают, что те, кто находится на площади, не имеют к ним отношения.

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Сотрудники правоохранительных органов задержали сегодня, 8 августа, Алмазбека Атамбаева и вывезли его из резиденции в селе Кой-Таш в пригороде Бишкека, где бывший президент Киргизии и его сторонники оборонялись почти сутки.

Напомним, бывший глава Киргизии подозревается в махинациях с земельными участками, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, противозаконных поставках угля на эту же ТЭЦ, незаконном строительстве дома в селе Кой-Таш, а также противоправном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. 27 июня парламент страны лишил его неприкосновенности и статуса экс-президента. Алмазбек Атамбаев неоднократно давал понять, что не намерен сотрудничать со следствием, и заявлял о том, что подвергается политическому преследованию.

Подробнее — в материале “Ъ” «Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался после штурма резиденции».