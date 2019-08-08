Экс-президент Киргизии Атамбаев сдался после штурма резиденции

Сотрудники правоохранительных органов задержали Алмазбека Атамбаева и вывезли его из резиденции в селе Кой-Таш в пригороде Бишкека, где бывший президент Киргизии и его сторонники оборонялись почти сутки.

Как сообщает местное агентство 24.kg, «переговоры шли очень долго, но, судя по всему, Алмазбек Атамбаев сдался». По информации «Интерфакса», господин Атамбаев при задержании не пострадал, он сдался милиции и сам вышел к сотрудникам силовых структур. В операции в селе Кой-Таш принимали участие около 2 тыс. сотрудников МВД, в том числе отряд СОБР.

Бывший президент Алмазбек Атамбаев доставлен в Главное следственное управление МВД на допрос.

Тем временем, экс-кандидат в президенты Киргизии, глава партии «Республика» Омурбек Бабанов в разговоре с “Ъ” заявил: «То, что Атамбаева сейчас взяли, ничего не изменит», ситуация в стране останется напряженной. Он подтвердил информацию о том, что планирует вернуться в страну. «Я завтра прилечу в аэропорт Манас,— сказал Омурбек Бабанов.— Я хочу остановить возникшее противостояние, нам нужен мирный Кыргызстан».

Напомним, что в апреле Омурбек Бабанов уже собирался вернуться в Киргизию, купил билет и даже приехал в аэропорт. Но в последний момент все же отказался от поездки. «Тогда я хотел избежать провокаций, кровопролития,— сказал оппозиционер “Ъ”.— Но к сожалению, это все произошло. В такой ситуации я не имею права стоять в стороне, я должен быть с народом. Это большая рана, которая заживет не скоро. Я говорил, что (Алмазбеку Атамбаеву и Сооронбаю Жээнбекову.— “Ъ”) нужны посредники, которые разряжают ситуацию, а не накаляют ее». Впрочем, на уточняющий вопрос, готов ли он сам стать таким посредником, господин Бабанов ответил отрицательно: «Я не сказал, что буду посредником. Я буду снимать напряжение».

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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обвинил бывшего президента в грубом нарушении конституции и законов страны из-за того, что господин Атамбаев оказал «жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона».

Сегодня силовики предприняли новую попытку штурма резиденции экс-президента Киргизии. Накануне политическая борьба в Киргизии переросла в силовое противостояние, в центре которого оказался бывший президент. Предпринятая спецназом попытка задержания обвиненного в коррупции экс-главы государства вылилась в уличные бои у резиденции господина Атамбаева, поддержать которого вышли сотни его сторонников. Местные телеканалы сообщили, что после столкновений к медикам обратились около 80 человек.

Напомним, бывший глава Киргизии подозревается в махинациях с земельными участками, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, противозаконных поставках угля на эту же ТЭЦ, незаконном строительстве дома в селе Кой-Таш, а также противоправном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. 27 июня парламент страны лишил его неприкосновенности и статуса экс-президента. Алмазбек Атамбаев неоднократно давал понять, что не намерен сотрудничать со следствием, и заявлял о том, что подвергается политическому преследованию.

Подробнее — в материале “Ъ” «У него не дом, а бункер».

Ринат Васбеев, Кирилл Кривошеев