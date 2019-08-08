МИД РФ указал ФРГ на недопустимость призывов к участию в несанкционированных акциях

Министерство иностранных дел России обратило внимание временной поверенной в делах ФРГ в РФ Беате Гжески на недопустимость действий немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, которая призывала в соцсетях жителей Москвы к участию в несанкционированных массовых акциях.

«Акцентировали, что такие эскапады СМИ идут вразрез с нормами профессиональной журналистской этики и представляют собой попытку вмешательства германской медиакорпорации во внутренние дела России»,— говорится в сообщении МИДа. Отмечается, что российская сторона оставляет за собой право на реакцию в рамках действующего национального законодательства.

Напомним, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова обвинила США, Францию и Германию во вмешательстве во внутренние дела России из-за публикаций дипломатических ведомств и ряда СМИ этих стран, которые касались несанкционированной акции 3 августа в Москве.

В Twitter Deutsche Welle были опубликованы два анонса мероприятия. «Начало протестной акции за свободные выборы в Мосгордуму назначено на 14:00. Уже сейчас в центре Москвы много полицейских машин и автозаков. Ожидается шествие по Бульварному кольцу, как предложила Любовь Соболь. Власти акцию не согласовали»,— говорится в сообщении за полтора часа до начала акции.

3 августа прошла несанкционированная акция в поддержку не допущенных до выборов в Мосгордуму кандидатов в депутаты. По оценкам МВД, на акцию в столице вышли 1,5 тыс. человек, 600 человек задержали. По последним данным «ОВД-Инфо», на ней был задержан 1001 человек. Среди задержанных — более 50 несовершеннолетних.

О том, как проходила акция, читайте в материале “Ъ” «Бульварному кольцу положили конец».