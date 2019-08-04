МИД РФ сообщил о вмешательстве США и Германии в связи с освещением акций 3 августа в Москве

Министерство иностранных дел России намерено направить официальные обращения к США и Германии из-за публикаций дипломатических ведомств и ряда СМИ этих стран, которые касались несанкционированной акции 3 августа в Москве. По словам официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, Вашингтон и Берлин таким образом вмешивались во внутренние дела России.

«Посольство США в Москве было активно вовлечено во внутренние дела, и опубликовало попунктно маршрут хождений, так называемой прогулки, которая предстояла в субботу»,— пояснила она в эфире телеканала «Россия 1». Она отметила, что пресс-секретарь посольства США в РФ публично комментировала итоги несанкционированного митинга и указывала на нарушения Конституции РФ. Также Мария Захарова упомянула и посольство Франции.

Издание Deutsche Welle, по словам госпожи Захаровой, публиковал на русском языке призыв к москвичам выходить на акцию протеста. «К сожалению, будем вынуждены довести до германской стороны наши озабоченности и практические шаги, которые мы намерены будем предпринять»,— сказала Мария Захарова.

3 августа, прошла несанкционированная акция в поддержку недопущенных до выборов в Мосгордуму кандидатов в депутаты. По оценкам МВД, на акцию в столице вышли 1,5 тыс. человек, 600 человек задержали. По последним данным «ОВД-Инфо», на ней был задержан 1001 человек. Среди задержанных — более 50 несовершеннолетних.

О том, как проходила акция, читайте в материале “Ъ” «Бульварному кольцу положили конец».