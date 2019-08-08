Минсельхоз заявил о стабильной ситуации на рынке хлеба

Подорожание хлеба в России с начала года соответствует уровню инфляции, сообщила пресс-служба Минсельхоза. Министерство отметило, что ситуация на рынке хлеба стабильна.

«Повышение розничных цен на хлеб с начала года также примерно соответствует уровню инфляции. В целом текущая ситуация на рынке хлеба оценивается как стабильная, без резких ценовых колебаний»,— сообщил официальный представитель министерства (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня Росстат зафиксировал рост цен на хлеб в текущем году. По его данным, стоимость хлеба и хлебобулочных изделий за семь месяцев 2019 года увеличилась на 7,7% (относительно аналогичного периода 2018 года).

Отметим, что о росте цен на хлеб на уровне 6–7% «Руспродсоюз» предупреждал еще в январе. По их данным, зерно подорожало из-за сокращения урожая со 135,4 млн т в 2017 году до 110 млн т в 2018-м. «Руспродсоюз» также ранее отмечал, что рост тарифов на ГСМ отразится на производстве хлеба, в стоимости которого значительную часть составляют затраты на логистику.

Об урожае зерна в России — в материале “Ъ” «У пшеницы не всходит экспорт».