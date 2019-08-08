Росстат зафиксировал рост цен на хлеб в 2019 году

Стоимость хлеба и хлебобулочных изделий за семь месяцев 2019 года увеличилась на 7,7% (относительно аналогичного периода 2018 года). По данным Росстата, годом ранее подорожание хлеба с января по июль к этому же периоду 2017 года составляло 2,3%. При этом индекс потребительских цен в июле 2019-го к июлю 2018-го составил 4,6%, а за период с начала года — 5%.

Как отмечает РБК, больше всего за год подорожал хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки. В сравнении стоимости за июнь 2018-го и 2019-го годов он подорожал на 9,6% (до 50,54 руб./кг). Белый хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта подорожали на 8,3% (до 75,87 руб./кг), серый хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов стали дороже на 7,4% (49,96 руб./кг).

Отметим, что о росте цен на хлеб на уровне 6–7% «Руспродсоюз» предупреждал еще в январе. По их данным, зерно подорожало из-за сокращения урожая со 135,4 млн т в 2017 году до 110 млн т в 2018-м. «Руспродсоюз» также ранее отмечал, что рост тарифов на ГСМ отразится на производстве хлеба, в стоимости которого значительную часть составляют затраты на логистику.

Об урожае зерна в России — в материале “Ъ” «У пшеницы не всходит экспорт».