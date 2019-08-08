«Кто-то возьмет и сделает это, так почему не я?» Звезда картины «Однажды в... Голливуде» австралийская актриса Марго Робби о том, почему лучше не приносить смартфон на съемочную площадку к Тарантино

В девятом по счету фильме Квентина Тарантино австралийке Марго Робби досталась роль Шэрон Тейт, актрисы, трагическая смерть которой стала символом краха американской мечты и тупиковости «лета любви». Номинант на премию «Оскар» (за главную роль в фильме «Тоня против всех»), 29-летняя Робби в эксклюзивном интервью «Коммерсантъ Стиль» рассказала о своей работе с легендарным трио Питт—Тарантино—Ди Каприо, уникальной атмосфере, царящей на съемочной площадке, и Романе Полански.

— Марго, расскажите, каково было работать с Тарантино?

— Это было что-то потрясающее! Перед самым началом съемок Брэд (Питт.— «Коммерсантъ Стиль») сказал, что мне ни на одной съемочной площадке не будет так весело, как у Квентина. И он был абсолютно прав. Это невозможно ни с чем сравнить даже! С одной стороны, режиссер с совершенно особенным видением, с другой — люди, которые позволяют ему воплощать в жизнь все то, что он хочет видеть. Я думаю, что сегодня все меньше и меньше режиссеров обладают подобной автономией (свободой действий). В конце концов кто еще может ради съемок перекрыть весь Голливудский бульвар? Мне кажется, что так больше фильмы не снимают,— теперь все создают с помощью компьютерной графики, а у Тарантино все декорации — настоящие. Квентин не просто веселый парень, у него всепоглощающая страсть к кино. Мне кажется, что для него нет счастливее места на земле, чем съемочная площадка. И я его хорошо понимаю — я тоже каждый раз не хочу, чтобы съемочный день заканчивался. Радость и счастье Тарантино заразительны и передаются всем на съемочной площадке без исключения. Каждую неделю он устраивал показы отснятого на пленке материала и приглашал абсолютно всех прийти и посмотреть.

— У себя дома?

— Нет, это скорее небольшой гараж неподалеку от съемок. Сегодня это большая редкость. Теперь почти никто не показывает только что отснятый материал. А жаль, ведь благодаря этому у всех появляются новые идеи, и каждый чувствует себя частью команды.

Он совершенно не соблюдает профессиональную иерархию — Квентин дружит со всеми, многие из них работали с ним на его предыдущих картинах. Съемки с ним похожи на работу с семьей — тебе всегда весело. Тебе не надо даже напоминать о том, как тебе повезло,— ты находишь этому подтверждение ежеминутно.

Марго Робби в фильме «Однажды в Голливуде», 2019 Фото: Columbia Pictures / Sony Pictures

— Скажи, а это правда, что на съемочной площадке Тарантино нельзя пользоваться телефонами?

— Верно! И это абсолютное...

— Сумасшествие?

— Лучшее правило на свете! Я на самом деле даже пыталась ввести это правило на «Хищных птицах» (супергеройский фильм о героинях из Вселенной DC, в прокате с 6 февраля.— «Коммерсантъ-Стиль»), но никто не может это сделать так, как Квентин. Признаться честно, я не уверена, что у него в принципе есть мобильный телефон. Квентин сказал нам: «Никаких сотовых». И все его послушались. Дело тут не только в том, что есть страх, что что-то сольют в сеть, а просто в том, чтобы люди не смотрели в свои телефоны, что, к сожалению, сегодня норма — ты заходишь на съемочную площадку, и все стоят или сидят, уткнувшись в свои телефоны. Пятьдесят процентов даже не смотрят, что они делают, что они в этот момент снимают, а просто болтают, проверяют почту или просматривают Instagram. Я помню, что как-то отрабатывала сцену и краем глаза увидела, как один человек пролистывал соцсети — это безумно отвлекает! Но у Квентина такого нет — все живут моментом и говорят друг с другом вживую.

— Ты задумываешься о своей карьере? Как на тебя повлияла роль, связанная с трагедией, произошедшей с Шэрон Тейт?

— Конечно, для меня все, что происходит с моей карьерой, кажется чем-то сюрреалистичным, мне приходится то и дело щипать себя, чтобы убедиться, что я не сплю. Я прекрасно понимаю, какую крепкую позицию я сегодня занимаю.

Всю свою жизнь я любила Тарантино, и теперь мне довелась возможность поработать с ним. Благодаря этой работе я встретилась с невероятно талантливыми людьми — Брэдом Питтом и Леонардо Ди Каприо.

Леонардо Ди Каприо, Марго Робби и Квентин Тарантино на фотоколле фильма «Однажды в Голливуде» в отеле De La Ville, 3 августа 2019 года в Риме Фото: Getty Images

Я уже снималась у Мартина Скорсезе («Волк с Уолл-Стрит».— «Коммерсантъ-Стиль»), впрочем, работала и с молодыми фильммейкерами. Я ценю каждую возможность и чувствую себя такой счастливицей! Я знаю, что Брэд говорил это во многих интервью, и я с ним полностью согласна: важно с умом выбирать людей, с которыми ты хочешь провести свою жизнь. Нам с ним в этом смысле повезло. Ведь в конце концов в жизни важен не только результат, но и процесс. Так что если говорить о моей карьере, знаете, я даже о таком не смела мечтать. А если говорить о Шэрон, многие люди признавались, что рядом с ней чувствовали себя будто бы в присутствии ангела, кажется, что она была по-настоящему хорошим человеком, она была открыта ко всему новому и никогда никого не осуждала. Вы можете назвать любые качества хорошего человека, и все они присутствовали в ее характере. Ну а я постаралась передать это в кино.

— Тебе всего 29 лет, а ты уже взлетела так высоко — ко всему прочему ты еще и продюсируешь (на счету Марго такие проекты, как «Тоня против всех», «Хищные птицы»). Ты правда думаешь, что только удача тебе помогла? Может, все дело в твоем позитивном отношении к жизни?

— Да, я часто задаю себе этот вопрос, чем я заслужила все это? Возможно, благодаря комбинации элементов. У меня есть знакомые, чья карьера не так развита, и они спрашивают меня, что они делают не так? Почему у тебя получилось? Я не знаю, что ответить, но думаю, что очень важно преуспевать в своем деле, строго придерживаясь профессиональной этики. Также необходимо иметь хорошие инстинкты и крепкую команду, которой можно смело делегировать поручения и которая будет тебя поддерживать. А также талант и щепотка удачи — вот вам и волшебная комбинация! Слушать свою команду — очень важно, но я знаю, что многие этого не делают. Так зачем просить совет, если вы не собираетесь им воспользоваться? Я всегда прошу советов, постоянно. Меня очень интересует как креативная сторона киноиндустрии, так и деловая, а иначе я бы не занималась продюсированием.

— Судя по всему, ты часто рискуешь.

— Ты знаешь, я давно кое-что поняла. Кто-то все равно возьмет и сделает это, так почему не я? Я прекрасно помню тот день, когда я это осознала. Ведь кто-то получит эту работу, так почему не я? Если ты не попытаешься, эта работа точно уйдет кому-то еще.

— Твой персонаж в фильме Тарантино представляет собой воплощение мечты...

— Да, когда я смотрю на сценарий, я всегда думаю о том, а какая роль у этого героя в этой истории? Для чего он в ней? Какая у него цель? В случае с Шэрон было важно само ее присутствие. Она идея, она символ, а не катализатор событий. Хотя мы знаем ее реальную историю, в фильме ее роль написана не для того, чтобы подталкивать сюжет, не для драмы. Предназначение этого персонажа отличается от всех тех героев, которых я играла ранее. Мы говорили много о том, что могло бы быть ее небольшим недостатком? Курение, она любила выкурить сигарету-другую, я читала истории о том, какой она была смешной, но мы подумали, что эта версия истории не поможет картине в целом, так что мы остановились на версии, где она становится сердцебиением картины, практически кем-то нереальным, своего рода ангелом на земле.

— Кажется, что эту идею не уловили зрители в Канне, многие жаловались на то, как мало реплик было у тебя в фильме. Тебя это задело?

— Они жаловались на диалоги, потому что в фильме меня достаточно много, но говорю я немного, потому что чаще всего в кадре я одна! Не будет же Шэрон говорить сама с собой. Я думаю, что это был прекрасный выбор Квентина — провести пару дней в компании с Шэрон, пожить ее жизнью и просто ценить ее жизнь, находясь рядом с ней.

Часто мы видим в фильме, как люди пытаются смонтировать всю жизнь человека и показать только яркие моменты,— вот человек покупает машину, вот он женится, вот он открывает дверь нового дома! Но я думаю, что куда интереснее и смелее показать день из жизни,— то, как Шэрон Тейт бегает по своим ежедневным делам, забирает книгу, идет в кино, приходит домой, танцует, собирает сумку Романа. Я очень ценю то, что мне удалось провести время с ней. Надеюсь, что зрители это тоже оценят.

Марго Робби во время съемок фильма «Однажды в Голливуде», 2019 Фото: Columbia Pictures / Sony Pictures

— Кажется, что сегодня люди забывают, что кино — это визуальное искусство.

— Слушай, вспомни немой кинематограф. Совсем не нужно иметь сотни страниц диалогов, чтобы передать основную идею.

— А ты нашла что-то общее между собой и Шэрон?

— Мне было трудно ассоциировать себя с чем-то ангельским, она была мечтой, чем-то нереальным. Общее у нас — постоянное ощущение счастья и удивление от того, где мы сегодня в жизни и какую позицию занимаем в киноиндустрии. Я это испытываю уже 11 лет кряду. Ого, я могу играть в кино и это моя работа? И мне можно быть в Голливуде? И все получается? И все такое интересное! И можно проводить время с такими интересными людьми!

— Ты волновалась по поводу реакции Романа Полански, боялась, что он скажет, когда увидит фильм?

— Я испытываю огромное чувство ответственности, когда играю реально существовавшего человека, а не вымышленного персонажа. Тот факт, что многие, кого она любила и кто ее любил, все еще живы, ни на секунду не позволял мне забыть о том, какие чувства они испытают, когда посмотрят фильм. Когда я прочитала сценарий Квентина, я была очень рада, я увидела, насколько он сам хотел почтить ее жизнь, он ей так сопереживает! Он всеми силами старался пролить свет на ее жизнь, а не на ее смерть. Я думаю, что это хороший ход.

— Ну и напоследок, во время просмотра фильма я обратила внимание, что Шэрон забирает книгу Томаса Харди «Тэсс из рода д`Эрбервиллей» (в 1979 году вышла картина «Тэсс», за которую в 1981 году Роман Полански был номинирован на «Оскар», а также получил премию «Сезар».— «Коммерсантъ-Стиль»). Мне показалось или это один из символов, ведь между Тэсс и Шэрон есть что-то общее.

— О! Да! Да! Я так надеялась, что кто-нибудь обратит на это внимание и начнет проводить свои параллели, как ты это сделала. Я лично не знаю, что хотел сказать сам Квентин, может ему понравилась сама идея, что она взяла эту книгу, а потом подарила ее Роману и он снял фильм по ней. Видимо, это происходило в реальной жизни — Шэрон давала ему книги, по которым он потом снимал фильмы. Умные ребята, которые много читают, смогут увидеть параллели между жизнями Тэсс и Шэрон.

Беседовала Жанна Присяжная