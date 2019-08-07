В кино на Тарантино

«Бешеные псы», «Криминальное чтиво», «Убить Билла» — образы из этих и других тарантиновских фильмов неоднократно становились референсами для фэшн-съемок и реминисценциями возникали на мировых подиумах. А что же носит сам Квентин Тарантино? Накануне приезда режиссера-эксцентрика в Москву «Коммерсантъ Стиль» заглянул в его шкаф и выяснил, что он был адептом осознанного потребления еще до того, как это стало модным.

Первые светские выходы Квентина Тарантино относятся к началу 1990-х годов. Тогда он писал сценарии, искал деньги на свои проекты, носил смешную прическу, как у Харви Кейтеля, футболки с надписями и пиджаки на два размера больше. Сформировавшийся под влиянием «спагетти вестернов» и низкобюджетных фильмов, он начал кинопутешествие с нуля, следуя за своим инстинктом. С течением времени и ростом популярности в его личном стиле мало что изменилось, а инвесторы уже сами ищут способ поучаствовать в его проектах. Любитель красивых женщин (каст любого его фильма подтвердит это утверждение), Квентин Тарантино — редкий в современном мире пример мужчины, не пытающегося выглядеть лучше, чем он есть на самом деле. В начале своей карьеры он носил объемные клетчатые рубашки, как в комедиях у Адама Сэндлера (не исключено, что эти двое ими даже обмениваются), со спортивными штанами и кроссовками Nike. Почти те же рубашки мы видим на пресс-мероприятиях у Тарантино и сегодня. Квинтэссенцией столь модного сегодня осознанного потребления у режиссера можно считать его отношение к верхней одежде. Очевидно, что любимые вещи он носит годами и придает им особое значение. Так, в кожаной куртке с надписью «Kill Bill» и рукавом, объятым пламенем, он часто появляется на премьерах. Похоже, годы работы над картиной «Убить Билла» были для него одними из самых счастливых — достаточно взглянуть на фотографии тех лет и увидеть, с какой нежностью режиссер смотрит на свою музу Уму Турман. Еще один любимый предмет у Тарантино — головной убор британской марки Kangol с кенгуру в виде логотипа. Этот берет носили герой Самуэла Л Джексона из фильма 1997 года «Джеки Браун» и сам режиссер.

Одна фэшн-слабость у Тарантино все же есть — к неочевидным украшениям. Он может появиться в подвеске в виде зуба неведомого животного (корни племени чероки, похоже, сказываются) с бечевкой на шее, как с чокером, или навесить якорь на грудь. На премьеру «Убить Билла» он и вовсе заявился, неся трость с огромным наконечником в виде головы гончей — отсылка к одному из главных персонажей картины.

На красных дорожках Тарантино дурачится, смеется и обнимается с актерами, не боясь уронить лицо или запонку. Чаще всего на премьерах его можно видеть в костюмах. В 1990-е годы он носил двойки, напоминающие костюмы главных героев его первого полнометражного фильма «Бешеные псы».

Порой, необходимость — мать изобретения. Дизайнер по костюмам Бетси Хайманн рассказывает, что на съемках «Бешеных псов» у нее было всего $10 тыс. В итоге из-за бюджетных ограничений только два костюма, использованных в фильме, были фактически костюмами: у героев Харви Кейтеля и Майкла Мэдсена. Остальные ходили в вещах, найденных в сэконд-хэндах Голливуда, и в том, в чем сами пришли на съемки. «Мы знали, что персонажи, вероятно, только что вышли из тюрьмы. У них не было денег. Поэтому я сказал Квентину: «Они могли позволить себе пойти лишь в комиссионный магазин»,— вспоминает Бетси. Так родилась униформа «Бешеных псов» — узкий черный костюм, белая рубашка и узкий черный галстук. В той же гангстерской одежде ходили Винсент (Джон Траволта) и Джулс (Сэмюэль Л. Джексон) в «Криминальном чтиве». А потом и сам Тарантино на премьере в 1994 году. А герои таких фильмов, как «Люди в черном», «Матрица» и «Перевозчик», в значительной степени обязаны своим визуальным обликом тарантиновским ранним шедеврам.

Гавайские рубашки, кожаные куртки, крупные ботинки — лишь некоторые из основных элементов костюмов, которые носят герои нового фильма Тарантино «Однажды в Голливуде». Художником по костюмам в этом проекте стала Арианна Филлипс, одевавшая Мадонну на протяжении 22 лет и сотрудничавшая с Ленни Кравицем, Кортни Лав, Гвен Стефани, Миком Джаггером и Джастином Тимберлейком. Во время промотура сам режиссер себе не изменяет: появляется в объемных рубашках с винтажным принтом, широких брюках и кедах. В чем же он прилетит в Москву — увидим уже скоро.