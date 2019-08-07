Правительство предложило увеличить субсидии некоторым НКО на 84 млн рублей

Правительство предложило увеличить субсидии на 84 млн руб. некоммерческим организациям (НКО), которые мониторят в интернете информацию, представляющую угрозу для детей. Проект документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В случае вступления в силу документа субсидии увеличатся с 199,8 млн руб. до 283,7 млн руб. Изменения предложено сделать из-за увеличения федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.