Все хорошее когда-нибудь качается

«Газпром» смог стабилизировать свои экспортные поставки в Европу после резкого падения в начале года из-за теплой погоды. С первых чисел мая по 15 июня монополия поставила в дальнее зарубежье столько же газа, сколько и за тот же период прошлого года, хотя в европейских газовых хранилищах сейчас уже на 53% больше газа, чем год назад. Наполнение хранилищ, учитывая текущие низкие цены на газ, выгодно для трейдеров. Однако такими темпами ПХГ будут полностью заполнены к сентябрю, что ставит под вопрос возможность для «Газпрома» сохранять высокий уровень экспорта осенью.

«Газпром» 17 июня раскрыл актуальные данные по поставкам газа за рубеж. Из них следует, что, вопреки ожиданиям, в последние полтора месяца они фактически вышли на прошлогодний уровень. В 2018 году компания установила рекорд по поставкам в дальнее зарубежье, экспортировав 202 млрд кубометров.

Однако эта зима оказалась необычно теплой, из-за чего экспорт «Газпрома» в начале года снижался относительно пиков 2018 года. Но с начала мая по 15 июня компания экспортировала в дальнее зарубежье 23,4 млрд кубометров газа, как и в прошлом году. В целом за 5,5 месяца экспорт сократился на 6,3%, до 87,8 млрд кубометров.

Такая динамика экспорта, на первый взгляд, выглядит необычной, поскольку основным драйвером спроса на газ в течение лета традиционно выступает его закачка в хранилища, а европейский рынок после теплой зимы вошел в летний сезон с очень высокими запасами. Так, на 15 июня в ПХГ Европы было примерно 66,5 млрд кубометров газа — самое высокое значение на эту дату в истории отрасли, которое на 53% превышает уровень прошлого года.

Тем не менее игроки рынка продолжают активно закачивать газ в ПХГ.

Причина в том, что цены на газ из-за теплой зимы в Европе и Азии, снижения цен на нефть и избытка сжиженного газа на рынке упали до 10-летних минимумов.

Сейчас газ на нидерландском хабе TTF стоит €11,3 за МВт•ч, или около $138 за 1 тыс. кубометров, против €26 за МВт•ч еще полгода назад. Разница в цене с декабрьским фьючерсом достигает €7,5 за МВт•ч, то есть закупать газ сейчас и хранить его, чтобы продать зимой, становится очень выгодно.

Ситуацию дополнительно подогревают опасения возможных перебоев поставок через Украину в январе, учитывая истечение транзитного контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом». Сам «Газпром» собирается закачать в европейские ПХГ рекордные 11,4 млрд кубометров, чтобы создать резерв для своих потребителей. Впрочем, в нынешних рыночных условиях такая стратегия для компании еще и прибыльна, и к тому же позволяет не менять уже сформированный план по добыче газа.

Ключевой вопрос — что произойдет, когда хранилища будут физически полностью заполнены. При текущих темпах загрузки это может случиться еще до сентября, хотя обычно сезон закачки в Европе может растягиваться и на октябрь. Так, Анук Оноре, ведущий газовый аналитик в OIES, считает, что уже в конце июня или в июле темп закачки газа снизится. Аналитик Energy Aspects Тревор Сикорски согласен, что в третьем квартале темпы закачки упадут, в том числе из-за профилактических работ на объектах газодобычи в Норвегии, а также на газопроводе «Северный поток» (он остановится примерно на две недели в июле).

Это, в свою очередь, должно будет повлиять на темпы экспорта «Газпрома», особенно учитывая неблагоприятную сезонность: в прошлом году в июле и августе компания экспортировала рекордные для этих месяцев 17,1 млрд и 16,2 млрд кубометров соответственно.

Единственное, на что может рассчитывать «Газпром» — это рост спроса на фоне низких цен.

Так, в генерации газ серьезно теснит уголь, в Германии спрос на газ для электростанций вырос в апреле на 34%. Эта тенденция, как рассказывал “Ъ” 14 июня, в свою очередь, приводит к падению цен на уголь и проблемам для российских угольных компаний.

Юрий Барсуков