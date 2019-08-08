В российском софте третий не лишний

Минкомсвязь выступила против того, чтобы готовящаяся реформа импортозамещения в сфере госзакупок распространилась на программное обеспечение (ПО). Внедрение в этой сфере ценовых преференций и правила «третий лишний», предложенных Минпромторгом, может грозить проблемами для российских разработчиков, опасающихся демпинга со стороны иностранных конкурентов. Но и работающий сейчас механизм реестра отечественного софта требует доработки, уверены эксперты.

Минкомсвязь предложила исключить закупки ПО для государственных и муниципальных нужд из перечня процедур, на которые распространится новый режим ограничений по правилам «третий лишний» или ценовой преференции, следует из письма (есть у “Ъ”) министра связи РФ Константина Носкова в адрес главы Минпромторга Дениса Мантурова от 26 июля. В Минкомсвязи подтвердили “Ъ” отправку письма.

Трансформировать режим запретов на госзакупки иностранных товаров Минпромторгу поручил вице-премьер Дмитрий Козак, сообщал “Ъ” 19 июля. Предполагается, что реформа затронет продукцию легпрома и автопрома, спецтехнику, трамвайные вагоны, мебель и ПО, но не распространится на закупки для целей обороны и безопасности. Вместо прямого запрета на иностранные продукты предлагается два варианта: правило «третий лишний» (запрет на закупку иностранной альтернативы при наличии конкуренции между хотя бы двумя российскими производителями) или ценовая преференция для отечественной продукции в размере 15%. В Минпромторге отказались от комментариев.

Сейчас госорганы закупают софт из специального реестра отечественного ПО. С 2016 года в случае закупки иностранного ПО госорганы должны обосновать это отсутствием аналогов в реестре. Этот механизм — ключевой в госполитике по импортозамещению ПО, отмечается в письме Минкомсвязи.

Министерство подкрепляет это статистикой, согласно которой с 2016 по 2018 год доля отечественного ПО в госзакупках выросла с 25% до 65%. При этом в отдельных отраслях импортозамещение все еще малозаметно: так, в федеральных органах исполнительной власти доля зарубежных операционных систем (ОС) составляет 96%, а офисных пакетов — 89,7%. Общая сумма госзакупок иностранного офисного ПО с начала 2019 года превысила 515 млн руб., что «в десятки раз больше» закупок отечественных аналогов, оценивала Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» в конце июня.

Смена правил импортозамещения ПО может привести к торможению процесса и негативно сказаться на цифровизации страны, считает председатель правления АРПП Наталья Касперская. По ее словам, отечественные игроки не ждут помощи от принципа ценовой преференции. «Иностранный производитель, как правило, имеющий более широкий рынок сбыта, может назначить любую цену своему продукту, вплоть до нуля, просто с целью захватить заказчика»,— поясняет госпожа Касперская.

С принципом «третий лишний» также могут возникнуть проблемы.

«По большинству классов ПО в России есть несколько продуктов, но аналогов, например, нет в категориях мобильной ОС или системы управления базами данных,— говорит госпожа Касперская.— Получается, что на эти категории правило "третий лишний" распространяться не будет, что приведет к дискриминации отечественных разработчиков».

Предложения Минпромторга негативно повлияют на долю отечественного софта, согласен директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий Илья Массух. «Спецификации к закупаемому софту могут быть сформулированы так, что ни один отечественный продукт не будет под них подходить»,— опасается он.

По мнению господина Массуха, действующий механизм реестра показал эффективность, но его также необходимо дорабатывать, например в части «вычищения» продуктов, которые базируются на зарубежных разработках. Кроме того, есть проблема с классификацией софта в реестре, отмечает эксперт: например, в категории офисных программ сейчас более 500 продуктов, «из которых офисных редакторов — единицы, а многие относятся к браузерам или мессенджерам». Также необходимо предметно контролировать обоснования госорганов о невозможности закупки программ из реестра, добавляет господин Массух. Также ограничения иностранных конкурентов надо совмещать с финансированием российских компаний, а сейчас этого не просматривается, сетует президент НП «Руссофт» Валентин Макаров.

Юлия Тишина, Данила Моисеев