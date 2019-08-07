«Атомстройкомплекс» готов восстановить больницу в Зеленой Роще

Компания «Атомстройкомплекс» готова восстановить заброшенную клиническую больницу в Зеленой Роще в Екатеринбурге. По словам гендиректора предприятия Валерия Ананьева, компания планирует принять участие в конкурсе на поиск подрядчика для восстановления, если власти объявят такой конкурс.

«"Атомстройкомплекс" умеет работать с памятниками истории и архитектуры. Мы считаем, что этот памятник должен быть воссоздан, что это наша история. Нам очень повезло, что перед нами было не одно мощное поколение строителей. Построенная в 30-е годы больница скорой помощи была достижением архитектурной мысли. Грех не воссоздать именно ее на этом месте по всем законам профессионалов»,— уверен господин Ананьев.

Ранее вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько заявлял, что здание планируется восстановить к 2023 году. Он подчеркивал, что внешне больница будет как в первозданном виде, без дополнительной застройки. «Внутри, скорее всего, это будут какие-то жилые помещения либо апартаменты. Пока мы еще изучаем возможности, но мы точно это реализуем»,— сообщил он. Сейчас власти оформляют необходимые документы. По словам главы города Александра Высокинского, восстановление больницы обойдется в 1,5 млрд руб.

Заброшенное здание больницы построено в 1938 году. Оно расположено по улице 8 Марта,78-а. Его площадь — 5,2 тыс. кв.м. Сейчас здание принадлежит Свердловской области. В марте 2017 года градостроительный совет поддержал идею открыть на территории больницы школу. Власти неоднократно пытались его продать. Начальная цена лота составляла 229 млн руб. Однако торги не состоялись. В администрации города пояснили, что это связано с ценой, которая «не устраивает покупателей».