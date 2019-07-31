На восстановление больницы в Зеленой Роще потратят 1,5 млрд рублей

На восстановление заброшенной клинической больницы в Зеленой Роще потратят 1,5 млрд руб., сообщил глава города Александр Высокинский.

«Это федеральный памятник, и этот памятник должен быть восстановлен в тех размерах, в которых он был построен. Сейчас коллеги из области ищут инвестора, кто бы мог это здание привести в соответствие. По итогам этой работы будем смотреть, никакого сноса больницы и строительства на ее месте жилых комплексов точно не будет»,— цитирует Е1 господина Высокинского. Ранее сообщалось, что больницу планируется восстановить к 2023 году.

Заброшенное здание больницы построено в 1938 году. Оно расположено по улице 8 Марта,78-а. Его площадь — 5,2 тыс. кв.м. Сейчас здание принадлежит Свердловской области. В марте 2017 года градостроительный совет поддержал идею открыть на территории больницы школу. Власти неоднократно пытались его продать. Начальная цена лота составляла 229 млн руб. Однако торги не состоялись. В администрации города пояснили, что это связано с ценой, которая «не устраивает покупателей».