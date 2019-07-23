Здание заброшенной больницы в Зеленой Роще восстановят

В Екатеринбурге здание заброшенной клинической больницы в Зеленой Роще восстановят. Об этом сообщил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько во время выездного совещания рабочей группы по нацпроекту «Комфортная городская среда». По его словам, здание планируется восстановить к 2023 году.

«Внешне больница будет как в первозданном виде, без дополнительной застройки. А внутри, скорее всего, это будут какие-то жилые помещения либо апартаменты. Пока мы еще изучаем возможности, но мы точно это реализуем. Мы еще до конца не посчитали, сколько это будет стоить. Но в любом случае это несколько сотен миллионов рублей»,— цитирует Е1 слова господина Бидонько. Уточняется, что проект реализуют по заданию губернатора Евгения Куйвашева. Сейчас власти оформляют необходимые документы.

Заброшенное здание больницы построено в 1938 году. Оно расположено по улице 8 Марта,78-а. Его площадь — 5,2 тыс. кв.м. Сейчас здание принадлежит Свердловской области. В марте 2017 года градостроительный совет поддержал идею открыть на территории больницы школу. Власти неоднократно пытались его продать. Начальная цена лота составляла 229 млн руб. Однако торги не состоялись. В администрации города пояснили, что это связано с ценой, которая «не устраивает покупателей».