Еврокомиссия отказалась аннулировать поправки к газовой директиве по иску «Газпрома»

Еврокомиссия продолжит внедрять поправки к газовой директиве в национальные законодательства стран-участниц, несмотря на иск оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG (принадлежит «Газпрому») о нарушении принципов права ЕС о равном обращении и пропорциональности. С таким заявлением выступила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

«С нашей точки зрения, поправки к газовой директиве ЕС вступили в силу с 24 мая, сейчас продолжится процесс внесения положений данной директивы в национальные законодательства государств Евросоюза»,— заявила она (цитата по ТАСС).

Напомним, в середине февраля совет министров стран-участниц Евросоюза окончательно одобрил поправки к газовой директиве. Изменения предполагают распространение правил, которые применяются к внутренним европейским трубопроводам ЕС, не только на сухопутные, но и на морские газопроводы, идущие из третьих стран по территории ЕС. «Газпром» считает, что поправки были явно разработаны и приняты с целью создать неблагоприятные и препятствующие реализации проекта условия.

Как «Газпром» судится с Еврокомиссией — в материале “Ъ” «"Северный поток-2" переписывает законы».