Продэмбарго расставило российские сыры по полкам

Итальянские аграрии потеряли больше €1 млрд за пять лет продовольственного эмбарго в России. Запрет практически свел на нет поставки в страну сыров, мясной продукции, овощей и фруктов, заявили в итальянской ассоциации сельхозпроизводителей. В 2014 году своим указом Владимир Путин ограничил импорт продуктов более чем из 30 стран. Планировалось, что эмбарго поможет развитию российского производства и импортозамещению. Этого удалось достичь лишь по некоторым направлениям, в основном это мясо и сельхозпродукция. А вот с сырами до сих пор сложная ситуация. Подробнее об этом — Владислав Викторов.

После введения продовольственного эмбарго оказалось, что продукции оставшихся на российском рынке производителей сыров недостаточно, чтобы заполнить свободные полки. Тогда же многие были уверены, что запрет долго не продлится, но прошло уже пять лет. За это время к производству сыра подключились крупные игроки. Но они создают в основном мягкие и полутвердые сорта. И выбор оправдан, говорит эксперт молочного рынка Татьяна Рыбалова. Изготовление таких сыров требует меньше времени и вложений в производство, но зато они популярны у покупателей. Кроме того, некоторые даже пытаются заменить, например, пармезан, но пока безуспешно. За такой короткий срок сделать качественный твердый сыр невозможно, да и бессмысленно, добавляет Рыбалова: «Нишу дорогих сыров мы не сумели заместить. Спрос на них не очень высокий. В стране кризис, и средний класс не спешит тратить деньги на сыры сомнительного качества. А те, кто имеет такие возможности, покупают дорогой швейцарский продукт».

Продэмбарго стало существенным стимулом для развития небольших предприятий по производству мягких сыров. На рынке появилось множество независимых проектов, которые делают камамбер, моцареллу и буррату, а также сыры ручной работы. Этим занимается сыродел Алексей Андреев. Но он рассказывает, что требования к таким предприятиям такие же, как и к крупным, что существенно усложняет работу. Еще одна проблема — товар негде продавать. «У нас одинаковые санитарные нормы как для комбината, так и для мелкого производства. И это, мягко говоря, несправедливо, потому что финансовые возможности несоизмеримы. Беда не в начале производства, а в продажах. Все мучаются, куда продавать: большим магазинам он не нужен, потому что он дорогой, а сырных лавочек у нас раз-два и обчелся. Твердые сыры у нас есть очень хорошие, другое дело, что их надо продавать, и тогда люди увидят, что они есть»,— пояснил Андреев.

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А в сегменте полутвердых сыров, которые в основном и заполняют прилавки магазинов, ситуация несколько иная. Например, гендиректор сыродельного комбината «Ичалковский» Николай Киреев рассказывает, что после введения продэмбарго предприятие действительно увеличило объемы производства. Но в то же время возникла другая проблема. Получилось так, что в магазины по-прежнему попадает все та же импортная продукция, но с другими этикетками. Только проверить качество этого сыра гораздо сложнее, отмечает Киреев: «Вся Белоруссия, Украина, Прибалтика здесь. Раньше не переупаковывали, хотя бы по-честному лежал продукт других стран. А сейчас в какой среде это все ковыряется, никто не понимает даже. Столько подделок сейчас — это просто невероятно. Так что эмбарго неудачное».

Зато покупатели точно заметили, как за последние пять лет на фоне действия продэмбарго выросли цены на продукты. За это время молоко и говядина подорожали на треть, сыры — в 1,5 раза, пишут «Ведомости». А этикетка «сделано в России», пожалуй, еще не стала достаточным поводом переплачивать за товар.

По данным Россельхознадзора, за пять лет после введения продэмбарго количество молочного фальсификата увеличилось с 18% до 22%. В эту категорию попадают, например, спред под видом сливочного масла или сырный продукт под этикеткой сыра.