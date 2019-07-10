Продэмбарго пересчитывает российские цены

Рост цен на продукты стал одним из итогов продовольственного эмбарго. Причем подорожали не только товары, которые перестали ввозить в Россию из стран ЕС и США, выяснили аналитики из КПМГ по просьбе РБК. В среднем рост цен составил порядка 30%. Запрет на импорт вступил в силу в 2014 году. Под него попали мясная, молочная и рыбная продукция, а также овощи и фрукты. «Ъ FM» попросил прокомментировать это исследование производителей и профильные организации. В оценках они не сошлись. Подробности — в материале Владислава Викторова.

Пять лет россияне живут без пармезана и хамона на прилавках магазинов. Когда вводили эмбарго, планировалось, что российские производители смогут полностью заменить иностранные продукты. Судя по данным КПМГ, по некоторым группам товаров это удалось сделать, например, по мясу и зерну. Овощи, молоко и фрукты пока отстают, но и там ситуация не такая уж плохая, говорят аналитики. Но какой ценой удалось достичь этого? За пять лет продукты ощутимо подорожали. Мясо — на 35%, а молоко — на 40%. И причин здесь несколько, объясняет руководитель Центра компетенции в агропромышленном комплексе КПМГ в России Виталий Шеремет: «У нас в экономике была как минимум стагнация, а, с другой стороны, в производстве продуктов питания значительную часть составляют либо импортные компоненты, либо биржевые товары, которые привязаны к первым ценам. Возьмите, например, мясо, где до 30% может доходить стоимость кормов. Как только мировые цены поднимаются, это отражается и на внутренних рынках».

В Минсельхозе в целом позитивно оценивают результаты действия эмбарго, хотя и признают, что это дорого обошлось государству. По их оценкам, речь идет о потерях в триллионы рублей. Но сам по себе запрет на импорт не мог отразиться на ценах на продукты, говорит вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Из-за иностранных санкций, которые предшествовали эмбарго, сильно подешевел рубль. Именно это и сказалось на стоимости продуктов, отмечает эксперт: «Мы импортозависимые от технологий и оборудования. Даже там, где мы производим комбайны, металл — экспортный товар, его цена определяется с учетом курса. Да, цены выросли, это очевидно, но надо сначала смотреть на последствия санкций, изменения курса».

Правда, в Национальной мясной ассоциации категорически не согласны с выводами аналитиков. Там заявили «Ъ FM», что динамика роста стоимости мяса в отчете завышена. И на самом деле цены не сильно изменились, а оптовые вообще снизились. Это подтверждает и первый вице-президент агрокомплекса «Мортадель» Эльвира Агурбаш. Но причина в том, что сейчас ни одна торговая сеть не возьмет товар без скидки. А от этого страдает качество мясной продукции. «У каждого производителя до 60% товара уходит в торговые сети со скидкой 25-50%. Производители сокращают рабочих, ухудшают качество, чтобы цена была ниже, так как покупательская способность упала. А торговые сети прибыль терять не хотят, и свою наценку такую же оставили», — пояснила Агурбаш.

Выходит, что от роста цен на продукты в рознице сами производители ничего не выигрывают. Не заметил изменений и директор сыродельного комбината «Ичалковский» Николай Киреев. Хотя сыры, по данным КПМГ, подорожали на 40%. Зато заметны ухудшения. Вся та же импортная продукция до сих пор поступает на рынок, просто по поддельным документам. А развитию производства эмбарго точно не помогло, резюмирует Николай Киреев: «Для нас ничего не изменилось. Единственное — строим еще фермы, свое молоко производим.

Дали с позапрошлого года кредит, который берет на себя банк, Минсельхоз и правительство. Больше никаких льгот нет».

На ближайшие пять лет перед бизнесом стоит другая задача — в условиях эмбарго удвоить экспорт. Такое поручение дал Владимир Путин. Хотя, по данным КПМГ, ситуация с экспортом не сильно изменилась с 2014 года. Россия до сих пор успешно продает за рубеж лишь зерно и масличные культуры. Остальные продовольственные товары, по мнению аналитиков, на мировом рынке неконкурентоспособны — они дороже и хуже зарубежных аналогов.

Аналитики из КПМГ отмечают, что самым стабильным продуктом оказался картофель. За все пять лет действия эмбарго его цена почти не изменилась.