ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе

Народная милиция (НМ) самоправозглашенной Донецкой народной республики сообщила о приведении украинских силовиков в подразделении на мариупольском направлении в высшую степень боеготовности. Представитель НР отметил, что такая активность связана с подготовкой Киева к боевым действиям в Донбассе.

«Мы не исключаем, что с целью создания повода для начала наступления, в ближайшее время украинские оккупанты произведут террористические акты вблизи переднего края, жертвами которых станут боевики ВФУ (вооруженных формирований Украины.— “Ъ”) или мирные жители»,— говорится в сообщении представителя народной милиции. По его словам, в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Терновое, Кирово и Андреевка вышли на огневые позиции 152-мм и 122-мм артиллерийские установки и беспилотники.

«Мы требуем немедленного вмешательства в происходящее международные наблюдательные организации и срочного созыва заседания Трехсторонней контактной группы и глав стран Нормандского формата. Нам не нужно очередное кровопролитие на Донбассе!»,— отмечено в сообщении.

Напомним, 17 июля в Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Она договорилась о бессрочном прекращения огня с 21 июля, а также о доступе представителей ОБСЕ на всю территорию Украины. Стороны также договорились о скорейшем обмене пленных по формуле «69 на 208».

О восстановлении диалога по конфликту в Донбассе — в материале “Ъ” «Постепенная нормандизация отношений».