Как я провел это

Имеем ли мы право этой осенью на компенсацию холодных летних дней? Нет, я не возмущаюсь, мне просто интересно. Пусть не полную — частичную! Пусть — не +25°С, а +20°С, но чтобы до начала декабря. Чтобы выкроить в октябре-ноябре недельку отпуска в бархатный сезон и рвануть от всех этих новостей про финансовые кризисы и брекситы куда-нибудь отдохнуть.

На случай если климатической компенсации не будет, у нас есть список недорогих туристических маршрутов (распродаж горячих путевок в бархатном сезоне не обещают). Тем, кто может позволить себе большее, наверняка надоели и море, и солнце. Тогда можно отправиться в гастрономический тур — это выйдет дороже, зато будет шанс поохотиться на трюфели, полакомиться великолепными сырами и отведать диковинных вин. В перерывах между дегустациями, думаю, стоит развлечь себя занимательным чтением… скажем, историй о великих финансистах: об основателе лондонского Сити Натане Ротшильде, философе от финансов Джоне Рокфеллере, короле бриллиантов Оппенгеймере или самом богатом в истории авиаторе — Говарде Хьюзе. Ну а потом можно будет с новыми силами вернуться к делам и привести свои финансы в порядок: оценив доходность финансовых инструментов, поинтересоваться своим досье в банках, а может быть, прицениться к недвижимости, которую с этого лета продают по-новому.

К слову, об этом лете. Как его провел — до сих пор не пойму.