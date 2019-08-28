Лучшие этим летом

В летние месяцы большая часть финансовых продуктов принесли владельцам прибыль. При этом в рейтинге самых доходных инвестиций произошли существенные изменения, свидетельствуют оценки «Денег». По итогам неполных трех месяцев самый высокий доход принесло золото. Сопоставимую прибыль обеспечили ПИФы, ориентированные на инвестиции в драгоценные металлы. Аутсайдерами оказались акции.

Золото

Впервые за 11 месяцев самой доходной инвестицией по итогам рассмотренного периода стало золото. По оценке «Денег», покупка драгоценного металла в летние месяцы принесла бы инвестору около 20 тыс. руб. дохода на каждые 100 тыс. вложений. Это максимальный заработок на золоте за два с половиной года наблюдений «Денег». Прошлый рекорд был установлен весной прошлого года, тогда инвестор смог заработать за аналогичный период около 10 тыс. руб. С начала года вложения в золото принесли доход на уровне 11%.

Высокая доходность связана как с ростом стоимости благородного металла, так и с валютной переоценкой. Этим летом цена золота впервые с апреля 2013 года поднялась выше $1500 за тройскую унцию. По данным агентства Reuters, 16 августа стоимость золота достигала отметки $1523, что более чем на 17% выше показателя конца мая. Столь стремительно цена не поднималась с начала 2016 года, когда ЕЦБ и Банк Японии огласили планы по расширению монетарного стимулирования экономик, а ФРС США пообещала более медленного, чем ожидалось ранее, повышать ставки. В таких условиях цены за полтора месяца выросли почти на 19%, до $1250 за тройскую унцию.

Нынешний рост происходит на фоне смягчившейся риторики со стороны ведущих центральных банков, а также внешнеторговых шагов президента США. В летние месяцы Дональд Трамп объявил о двух расширениях торговых санкций в отношении китайских товаров. Под раздачу попали и товары из Мексики. В таких условиях на рынках вновь заговорили о рецессии мировой экономики, перспективы которой стали заметны на фоне ухудшающихся макроэкономических данных из США и Китая. «На финансовых рынках растет популярность стратегии ухода от рисков после эскалации торговой войны между США и Китаем. Тем временем доходность по гособлигациям уходит все дальше в отрицательную территорию, поскольку центробанки, согласно ожиданиям, должны перейти в режим борьбы с рецессией»,— отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. Эффект растущей цены золота был усилен ростом курса доллара на внутреннем рынке (2%).

Аналитики не исключают дальнейшего роста цен на золото, так как не ожидают быстрого разрешения торгового спора между США и Китаем. «Мы полагаем, что ралли продолжатся, и повышаем наш прогноз до $1575 за унцию на следующие 3 месяца и $1525 за унцию на следующие 12 месяцев»,— говорит господин Рюкер.

ПИФы

Несмотря на турбулентность, наблюдавшуюся на мировых фондовых рынках, управляющие отработали лето очень хорошо. По оценкам «Денег», основанным на предварительных данных Investfunds, за неполные три месяца девять из десяти розничных фондов показали прирост стоимости пая. Лидерами повышения стали фонды, декларация которых ориентирована на инвестиции в золото или связанные с ним активы. По оценке «Денег», такие категории фондов за два с половиной месяца обеспечили инвесторам доход на уровне 15–19%.

Высокий доход принесли отраслевые фонды акций, ориентированные на компании электроэнергетики, металлургической и телекоммуникационной промышленности. Такие вложения принесли бы частным инвесторам с начала лета от 4 тыс. руб. до 8,2 тыс. руб. Прибыль на уровне 1,3–2,3 тыс. принесли бы вложения в фонды рублевых облигаций. В то же время фонды валютных еврооблигаций, которые в весенние месяцы демонстрировали не самые лучшие результаты, летом обеспечили прирост стоимости пая на уровне 2–3,8 тыс. руб.

Не удивительно, что в таких условиях частные инвесторы начали активно наращивать вложения в ПИФы. По данным Investfunds, только в период с июня по июль розничные инвесторы вложили в розничные ПИФы почти 20 млрд руб. Быстрее они заходили в фонды только в конце весны — начале лета 2018 года. Тогда на фоне падения ставок по вкладам инвесторы вывели из фондов более 4,5 млрд руб. «Поведение клиентов определяется сочетанием двух факторов: рост рынка акций и облигаций, а также снижение ставок по депозитам. На этом фоне фонды показывают хорошую накопленную доходность с начала года, которая в значительной степени является для пайщиков серьезным аргументом за покупку паев»,— отмечает начальник управления продаж и маркетинга УК «Райффайзен Капитал» Константин Кирпичев.

Вклады

В летние месяцы ускорился процесс падения ставок по депозитам. По данным ЦБ, в первой декаде августа средняя максимальная ставка составила 6,823% годовых, что меньше показателя третьей декады июля на 0,22 процентного пункта (п. п.) и на 0,6 п. п.— значений трехмесячной давности. Это снижение связано с действиями Банка России по смягчению денежно-кредитной политики. В летние месяцы регулятор дважды снизил ключевую ставку (каждый раз на 0,25 п. п.) до 7,25% годовых. Впрочем, это снижение не повлияло на доходность депозитов, так как в мае ставки были заметно выше — на уровне 7,52%. За два с половиной месяца депозит на 100 тыс. руб. принес бы своему держателю доход в размере 1,57 тыс. руб.

Сопоставимый доход принес инвесторам депозит в долларах, даже несмотря на то, что ставки по ним существенно ниже, чем по рублевым (вклад в долларах на год — 2,3%). Такой депозит принес бы своему держателю (с учетом обменных курсов банков) 1,8 тыс. руб. чистого дохода. Положительный результат связан с укрепление курса американской валюты на российском рынке. За летние месяцы курс доллара на Московской бирже вырос на 1,35 руб., до отметки 66,52 руб./$.

Менее успешными были депозиты, номинированные в евро. Открыв такой вклад на 100 тыс. руб., клиент банка заработал бы (с учетом обменных курсов банков) только 50 руб. Такой результат связан с менее сильным, чем в случае с долларом, ростом курса европейской валюты (курс евро за два с половиной месяца вырос в России на 76 коп., до отметки 73,76 руб./€). Европейская валюта отстала от американской из-за опасений относительно «Брексита», а также слабых статистических данных, выходящих в зоне обращения евро. Во втором квартале ВВП Германии снизился на 0,1%, что, в свою очередь, указывает на ухудшение состояния экономики ЕС.

В ближайшие месяцы возможно дальнейшее снижение ставок по банковским вкладам, чему будет способствовать снижающаяся инфляция. В июле рост потребительских цен замедлился до 4,6% против 4,7% в июне. Таким образом, инфляция уже оказалась внутри прогнозного диапазона, обозначенного Банком России для 2019 года (4,2–4,7%). По мнению аналитиков, к концу года инфляция будет близкой к нижней границе данного диапазона. «Учитывая мягкую риторику Банка России, в сентябре этого года, по нашему мнению, ключевая ставка все же будет понижена на 25 б. п., несмотря на недавнее ослабление рубля, при условии снижения внешнего давления»,— считают аналитики «ВТБ Капитала».

Акции

Аутсайдерами летних месяцев стали недавние рекордсмены — акции, хотя и среди них были те, что принесли неплохой доход. За два с половиной месяца, закончившихся 16 августа, индекс Мосбиржи снизился на 1,9%, до отметки 2615 пунктов.

Начало лета не предвещало отрицательного результата, поскольку рублевый индекс уверенно рос и почти каждую неделю обновлял исторические максимумы. В июне индекс впервые в истории превысил уровень 2700 пунктов, затем не устоял и следующий рубеж — 2800 пунктов. В начале июля он достиг отметки 2848 пунктов, прибавив за пять летних недель более 7%. Однако во второй половине лета ситуация на глобальных фондовых рынках резко ухудшилась и потянула за собой российский рынок акций.

Хуже рынка чувствовали себя акции АЛРОСА и Сбербанка: вложения в 100 тыс. руб. обесценили бы инвестиции на 19 тыс. руб. и 8 тыс. руб. соответственно. Сильное падение стоимости акций госбанка обусловлено активным выходом из них международных инвесторов. По словам аналитиков, в периоды турбулентности на российском фондовом рынке нерезиденты традиционно избавлялись от наиболее ликвидных и подорожавших ценных бумаг, к которым относятся акции Сбербанка. К тому же акции госбанка пострадали из-за ослабления курса рубля, произошедшего в августе.

Впрочем, не все российские акции принесли убыток своим покупателям. Инвестировав в акции «Газпрома», инвестор мог заработать за месяц почти 5 тыс. руб. Акции газового монополиста продолжают расти на ожиданиях инвесторов относительно изменения дивидендной политики. В середине мая правление «Газпрома» предложило повысить выплаты по сравнению с прошлым годом в два раза, до 16,67 руб. на акцию, при этом аналитики ожидали дивидендов на уровне 10,4 руб. Впоследствии представители компании не исключали дальнейшего роста дивидендных выплат.

Лучшую динамику на рынке продемонстрировали акции ГМК «Норильский никель», стоимость которых выросла за лето на 6,8%. «Компании помогла крайне благоприятная ценовая конъюнктура на рынке платиноидов, на долю которых приходится уже более 50% в EBITDA компании. Особенно следует отметить рост цен на палладий, которые в текущим году благодаря дефициту на рынке достигли новых исторических максимумов»,— говорит директор по инвестициям April Capital Дмитрий Скворцов.

Иван Евишкин