Отдых со вкусом

Название Локация Цена SubliMotion Ибица, Испания $1757 Ultraviolet Шанхай, Китай $598 Masa Нью-Йорк, США $595 Restaurant Le Meurice Париж, Франция $445 Hotel de Ville Криссье, Швейцария $400 Kitcho Киото, Япония $390 Maison Pic Дром, Франция $375 Per Se Нью-Йорк, США $325 Ithaa Undersea Restaurant Атолл Нууну, Мальдивские острова $320 Aragawa Токио, Япония $313 Schloss Schauenstein Фюрстенау, Швейцария $267 Michel Bras Toya Озеро Тойя, Япония $244 Alain Ducasse au Plaza Athenee Париж, Франция $228 Alain Ducasse at The Dorchester Лондон, Великобритания $180 Le Pre Catelan Париж, Франция $117–170*