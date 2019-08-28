Отдых со вкусом

Захлестнувшая крупные города России мода на гастрономию начала захватывать и туристический рынок. Помимо эксклюзивных гастрономических и энотуров (винных туров) в этом сегменте все чаще встречаются и бюджетные варианты. «Деньги» выяснили, какую национальную кухню каких стран туристы чаще всего хотят оценить и в какую цену им это обходится.

Формально гастротуры — это авторские путешествия от гидов или компаний, которые не зарегистрированы в качестве туроператоров. В такие туры сейчас редко включается перелет. «Организаторам невыгодно договариваться с авиакомпанией, клиентам удобнее приобретать билеты самостоятельно: многие хотят прилететь или улететь на несколько дней позже или совместить гастротур с еще одной поездкой по стране»,— рассуждает представитель Hedonism Travel Инна Гринько. Маркетолог платформы «Туту Приключения» Елена Чубина объясняет, что главная роль в таких поездках отводится гастроэксперту — фудди, который сам попробовал все и для туристов выбрал только проверенные места, рецепты и рестораны. По словам эксперта, в туры путешественников часто приглашают фуд-блогеры, но полностью им доверяться, по ее мнению, не стоит. «Фуд-блогеры обладают самым значимым ресурсом — лояльной аудиторией, которая абсолютно им доверяет, полагается на их вкус. При этом они зачастую бывают необъективны в оценках ресторанов из-за подписанных с последними рекламных контрактов»,— рассуждает госпожа Чубина.

Поиск направлений

Директор по стратегическому развитию направления B2C группы компаний Simple Елена Царева рассказывает, что новые направления для винно-гастрономических туров компания ищет самостоятельно, ориентируясь на винные тренды и запросы частных клиентов. «Многие из них очень увлечены вином и часто выступают инициаторами поездок»,— рассуждает она. В отличие от классического отдыха в Европе самостоятельно организовать путешествие в винные хозяйства и на фермы путешественникам, как правило, сложно: часто процесс требует длительных согласований. «А попасть в гости к виноделам-звездам и первым лицам индустрии, чтобы дверь вам открывал лично маркиз Фрескобальди, владелец винного дома с 700-летней историей, и вовсе невозможно без представления со стороны партнеров»,— рассуждает госпожа Царева.

Инна Гринько рассказывает, что на составление маршрутов во многом влияет сезонность. Хороший пример — охота на белый трюфель в итальянском Пьемонте, сезон которой стартует в конце сентября и длится до января. На поиски грибов туристы отправляются вместе со специально обученной собакой, которые в Италии используются вместо свиней. Елена Царева называет трюфельную охоту одним из наиболее популярных сейчас гастрономических туров. Эксперт рассказывает, что с найденным трюфелем путешественники вечером готовят пасту, чтобы оценить ее с качественным вином. Путешествие может продлиться от трех до шести дней, а его стоимость в среднем варьируется в диапазоне от 60 тыс. до 150 тыс. руб. на человека.

Госпожа Гринько рассказывает, что точно так же туры формируются в определенный период для сбора урожая в различных винных регионах, на фестиваль божоле во Франции, праздник шампанского, OctoberFest, выставку итальянских вин Vinitaly или фестиваль лимонов по французской Ментоне. «Мы знаем самые важные гастрономические места, но всегда следим в интернете и печатных изданиях за новостями винного мира»,— рассказывает эксперт. Елена Царева называет наиболее востребованными зарубежными направлениями для винно-гастрономических туров итальянские Тоскану и Пьемонт и французские Бургундию и Шампань. По словам эксперта, такие поездки сейчас выбирают в качестве частных туристических и корпоративных. «Люди получают ни с чем не сравнимый опыт. Чего только стоит путешествие в Бонн, где дегустация проходит прямо под зданием старинного парламента»,— рассказывает госпожа Царева. Особым интересом у путешественников, по ее словам, пользуется сбор винограда и производство вина.

Впрочем, по мнению экспертов, тренды мирового гастротуризма стремительно удаляются от Европы. В Hedonism Travel рассказывают, что на пике популярности сейчас Япония, Перу и ЮАР.

Последнее направление оказалось в топе не случайно: расположенный неподалеку от Кейптауна ресторан Wolfgat в феврале получил The World Restaurant Awards как лучшее заведение мира. Стоимость таких путешествий с русскоязычным гидом примерно соответствует европейской или оказывается выше. Например, провести десять дней в ЮАР можно по цене от 155 тыс. руб., в Японии — за 130 тыс. руб. Из-за длительного дорогостоящего перелета, который путешественнику придется оплачивать отдельно, итоговая стоимость предсказуемо оказывается существенно выше.

Доступные варианты

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Гастрономический туризм традиционно обходится дороже, чем классическая экскурсионная поездка. Впрочем, по словам Инны Гринько, аудитория туров сейчас активно расширяется. Как и в случае с любыми новыми продуктами — сначала спрос формируется у флагманской целевой аудитории, а после к ней добавляется массовый спрос. «Это как в случае с суши — сначала этот продукт был элитарным и по стоимости, и по количеству заведений, где вы могли отведать деликатес, теперь его целевая аудитория очень широка»,— считает госпожа Гринько.

Одним из наиболее популярных бюджетных направлений гастротуризма эксперты выделяют Грузию. Стоимость трехдневной гастропоездки по стране действительно невысока и составляет около $180 (12 тыс. руб.) с человека. «Но Грузия теряет свою туристическую привлекательность на фоне геополитической обстановки,— сетует Елена Чубина.— Думаю, ее преемницей станет Армения, Абхазия или Азербайджан. Кухни народов весьма схожи, логистика так же проста, ценник все так же демократичен». По данным «Туту», гастропоездку по Армении в этом сезоне можно забронировать по цене от 3,1 тыс. руб. на человека в день. А комплексное семидневное путешествие по Грузии и Азербайджану можно найти на 40 тыс. руб. на человека за семь дней.

Альтернативным вариантом бюджетного гастротура может стать путешествие по России. Гендиректор Центра винного туризма Абрау-Дюрсо Денис Заболотний считает, что интерес к гастрономическим поездкам по России постепенно начинает расти. «Ведь у нас, как, например, и в Италии, каждый регион обладает своей неповторимой кухней и национальным колоритом»,— рассуждает он. В качестве интересных для путешественников винных регионов в Simple выделяют крымские «Массандру», винодельню Олега Репина, «Инкерман», «Новый Свет», «Золотую Балку», «Солнечную долину», «Коктебель» с его коньяками. В Краснодарском крае туристам советуют обратить внимание на усадьбы «Раевское», «Маркотх», «Мысхако», хозяйства «Фанагория», «Мысхако», «Каракезиди», «Кубань-вино», «Лефкадия», «Саук-Дере», «Шато-Тамань», «Шато ле Гран Восток», «Абрау-Дюрсо», «Семигорье», «Винотеррия».

Самые дорогие рестораны в мире по стоимости сета Название Локация Цена SubliMotion Ибица, Испания $1757 Ultraviolet Шанхай, Китай $598 Masa Нью-Йорк, США $595 Restaurant Le Meurice Париж, Франция $445 Hotel de Ville Криссье, Швейцария $400 Kitcho Киото, Япония $390 Maison Pic Дром, Франция $375 Per Se Нью-Йорк, США $325 Ithaa Undersea Restaurant Атолл Нууну, Мальдивские острова $320 Aragawa Токио, Япония $313 Schloss Schauenstein Фюрстенау, Швейцария $267 Michel Bras Toya Озеро Тойя, Япония $244 Alain Ducasse au Plaza Athenee Париж, Франция $228 Alain Ducasse at The Dorchester Лондон, Великобритания $180 Le Pre Catelan Париж, Франция $117–170* открыть таблицу в новом окне *В зависимости от блюд. Источник: Conde Nast Traveler.

Господин Заболотний рассказывает, что гастрономический туризм, как правило, оказывается выгодным для бизнеса: лояльность к брендам повышается. «Туристы могут познакомиться с технологиями производства, посетить виноградники, попробовать вина в сочетании с лучшими локальными продуктами, научиться готовить самые известные местные блюда»,— перечисляет он. По мнению экспертов, необязательно гастрономические путешествия по России должны ограничиваться посещением исключительно южных регионов. Авторы путешествий, например, активно предлагают рыбные поездки на Сахалин. Семидневная поездка туда может стоить 93 тыс. руб. с человека.

Секрет успеха

Елена Царева связывает растущую популярность гастрономических и энотуров с общей увлеченностью многих россиян новыми кухнями и ресторанными концепциями. «Долгое время эти направления были для нас закрыты. Сейчас люди все больше задумываются, что именно мы едим, как это приготовлено, где растет»,— объясняет она, добавляя, что хорошая кухня редко обходится без вина. Представитель Hedonism Travel Инна Гринько тоже связывает укрепляющуюся моду на гастротуризм с постоянным увеличением культуры вина и гастрономии в России. «Все больше открывается качественных ресторанов, кулинарных студий, винных школ, проводятся мастер-классы, встречи с виноделами, гастрономические ужины и фестивали»,— рассуждает она. По словам госпожи Гринько, ничего удивительного в этом нет: россияне всегда любили хорошо и вкусно поесть, а путешествия всегда были одним из самых желанных видов отдыха.

Денис Заболотний считает, что чаще всего гастротуры выбирают опытные путешественники и гурманы, которым недостаточно просто посетить новое место и сделать на своей карте путешествий новую отметку.

«Часто это семейные пары, но есть и доля индивидуальных туристов, среди них много профессионалов: сомелье, категорийных менеджеров, представителей ритейла, рестораторов»,— перечисляет он. Елена Чубина, в свою очередь, уверена, что ключевая цель гастротуристов — изучить культуру и территорию народа, ее населяющего, через кухню. Хотя таких путешественников становится все больше, главный аналитик ПСБ Игорь Нуждин сомневается, что гастротуризму удастся стать по-настоящему массовым трендом. «Такие путешествия могут рассматриваться скорее как поездки выходного дня или в качестве дополнения к основному виду отдыха. Например, винодельни находятся в южных регионах, их посещение удобно сочетать с классическим пляжным туром»,— рассуждает он.

Александра Мерцалова