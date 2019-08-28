Не называйте его миллионером

Претендент на звание самого богатого человека в мире (Ричард Никсон назвал его еще и самым влиятельным) отличался поразительной широтой интересов — добыча золота, авиастроение и авиаперевозки, производство кинофильмов, скупка земель, приобретение отелей и казино. О его страсти к воздухоплаванию снят оскароносный фильм Мартина Скорсезе с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Герой рубрики «Великие финансисты» нынешних «Денег» — легендарный Говард Хьюз.

Располагая состоянием в $2 млрд в конце 1960-х годов, Говард Хьюз состязался за звание самого богатого человека в мире с Полом Гетти, о котором «Деньги» писали этим летом. Хьюз без ложной скромности утверждал, что может купить абсолютно любого человека. Своим богатством гордился: «Я не какой-то там миллионер-параноик. Черт возьми, я миллиардер!»

Не «младший», а единственный

Родился будущий миллиардер в 1905 году в обстановке исключительного богатства — его отец, Говард Хьюз-старший, имел английские, валлийские и французские корни. Он владел весьма успешной компанией Hughes Tool Company, которую основал в 1908 году, после того как вместе с партнером патент получил на революционный метод бурения нефти. Запатентовав бур, который позволял добывать нефть в прежде недоступных местах, он придумал не продавать производимые его компанией буры, а сдавать их в аренду. Отец занимался делами, а мать воспитанием сына — в основном тем, что уберегала его от микробов, запрещая общение с другими детьми. Друзей у Хьюза в детстве не было. Никто не мешал его увлечению техникой.

Мать Хьюза умерла, когда парню было 16 лет. Отец отвез его в Голливуд, чтобы познакомить с шоу-бизнесом. Хьюз тогда решил, что займется кинопроизводством. Два года спустя отец умер, и Хьюз унаследовал Hughes Tool Company стоимостью в $1 млн. К слову, сын всегда всячески подчеркивал свою независимость, призывая всех не называть его Говардом Хьюзом-младшим. Вступив в наследство, Говард Хьюз немедленно нанял управляющих для ведения дел компании, а сам сосредоточился на продюсировании фильмов. Финансовый успех унаследованной компании позволил ему тратить собственные деньги на производство фильмов. Несмотря на скептицизм Голливуда, ему удалось с 1926 по 1957 год снять около 40 картин. А в 1948 году он решил купить кинокомпанию RKO Pictures Corporation (сначала — 929 тыс. акций за $8,825 млн). В 1954 году Хьюз купил остальные акции — компания обошлась ему в общей сложности в $24 млн. Таким образом, он стал первым единоличным владельцем крупной голливудской компании со времен немого кино. Через полгода он продал ее за $25 млн.

Хьюзу приписывались романы с самыми знаменитыми актрисами современности, среди которых была, к примеру, Кэтрин Хепбёрн. При этом о голливудских звездах он высказывался саркастически, например, говорил, что Кларк Гейбл напоминает ему такси с открытыми дверями, намекая на уши актера.

Говарду Хьюзу приписывали роман с Кэтрин Хепбёрн Фото: Bettmann / GettyImages

Первым делом — самолеты

Параллельно Хьюз занимался строительством самолетов. В 1935 году он установил мировой рекорд скорости в 566 км на самолете собственного производства Silver Bullet. Национальным героем же стал в 1938 году, когда осуществил полет вокруг света.

Продолжающееся финансовое процветание Hughes Tool Company позволило Хьюзу в 1932 году создать компанию Hughes Aircraft Corporation, которая запустила производство гражданских и военных самолетов.

Во время Великой депрессии он осуществил сказочно выгодную финансовую операцию, приобретя в 1939 году за $15 млн контрольный пакет (25%) Trans World Airlines (TWA), а затем довел свой пакет до 78% акций авиакомпании. Созданная в 1930 году TWA первой запустила регулярные пассажирские рейсы между Восточным и Западным побережьем США. В 1946 году, уже под руководством Хьюза, компания начала осуществлять трансатлантические пассажирские перелеты между Нью-Йорком и Парижем (в том же году к Парижу добавились Рим, Афины, Мадрид и даже Каир). Компания стала первой, кто наладил регулярную доставку через Атлантику еще и грузов.

Хьюз продал свой пакет акций в 1966 году и получил за него $546 млн. Он жаловался, что продал акции вынужденно — устал судиться с компанией, которая обвинила его в стремлении к монополизму: «Не могу же я провести остаток жизни в судах».

Земли, недра, казино

Круг деловых интересов Говарда Хьюза был очень велик. Оригинальную финансовую сделку он провел в 1953 году: создал в Майами медицинский исследовательский центр под названием Hughes Medical Institute и просто передал ему все 75 тыс. акций Hughes Aircraft Corporation, тем самым превратив институт в холдинговую компанию, которая использовала часть прибыли корпорации для финансирования исследований. В 1986 году институт продал акции авиакомпании General Motors.

Трепетное отношение к медицине объяснялось просто: с раннего детства у Хьюза были проблемы со здоровьем. Он был практически глухим и не слышал разговоры людей вокруг себя, что тщательно скрывал. Предпочитал вести финансовые переговоры по телефону — так слышал лучше. Кроме того, от матери он унаследовал редкую болезнь, которая вызывает у людей склонность к соблюдению неких ритуалов и порождает необычные привычки. Хьюз был охвачен боязнью микробов и постоянным навязчивым стремлением к чистоте.

Многие считали основой бизнес-империи Хьюза покупку земли Фото: Corbis via Getty Images

Многие считали основой бизнес-империи Хьюза покупку земли. Он купил 1,2 тыс. акров в Калвер-Сити для Hughes Aircraft, 44,8 тыс. акров в Таксоне для завода по производству ракет Falcon, и еще 25 тыс. акров вокруг Лас-Вегаса. Хьюз оказался одним из ключевых игроков на американском рынке земельных участков после того, как приобрел огромные площади неосвоенной земли в Лас-Вегасе и даже в окружающей город пустыне (к слову, пустыню он так и не освоил).

В конце 1960-х и в 1970-е годы Хьюз провел серию крупных финансовых операций. Он сосредоточился на покупке казино и отелей в Лас-Вегасе. Впервые прибыл в этот город в 1966 году (как раз тогда, когда продал Trans World Airlines). Остановился в отеле Desert Inn, в назначенное время отказался освобождать номер и просто купил отель. Потом скупил еще четыре отеля, семь казино, муниципальный аэропорт, да еще и права на разведку полезных ископаемых в штате Невада. Как шутили в то время, «Лас-Вегас создал мафиозо Багси Сигел, а Говард Хьюз его купил». Хьюз долгое время то сражался, то вел переговоры с Кирком Керкоряном — магнатом из Техаса, который в Лас-Вегасе тоже скупал отели и казино. Всего Хьюз потратил в Лас-Вегасе $300 млн, превратив город Дикого Запада в нечто более космополитическое.

Что касается добычи полезных ископаемых, Говард Хьюз был уверен, что только золото и серебро имеют непреходящую ценность, и разослал своих агентов, которые купили в горах Сьерра-Невада 700 заявок у старателей. Один из этих старателей заметил: «Здесь золота больше, чем в хранилищах Форт-Нокса. Если мистер Хьюз найдет дешевый способ его добыть, то он будет в 20 раз богаче, чем сейчас».

Влиятельный затворник

Вся деловая деятельность миллиардера велась с верхнего этажа Desert Inn, где он жил в изоляции, общаясь лишь с немногими избранными и посылая подчиненным распоряжения в виде записок от руки. Для затворника, не покидающего своих комнат в отеле, Хьюз на редкость активно влиял на общественную жизнь штата Невада. Он начал движение за постройку огромного аэропорта, который позволил бы превратить Лас-Вегас в один из крупнейших пунктов прибытия авиапассажиров на западе страны. Аэропорт планировался для сверхзвуковых лайнеров, которые в 1970-е годы сделались флагманами пассажирского воздушного флота. Однако мысль о привлечении международного авиатранспорта в Лас-Вегас в то время, когда Калифорния изучала возможности постройки собственного гигантского аэропорта, показалась неприемлемой жителям Лас-Вегаса, и проект провалился.

Говард был ярым противником того, чтобы в пустыне Невада проводились испытания водородных бомб. Особенно его впечатлило то, что в результате подземного взрыва в Пахьют-Меса дома закачались на фундаментах. Хьюз через своих пресс-агентов утверждал, что добивается прекращения испытаний, исходя из высоких интересов общества и защиты природной среды. Однако язвительные наблюдатели заметили, что соображения чисто финансовые: он не может допустить, чтобы $300 млн, вложенные им в отели Невады, ее пастбищные земли и минеральные ресурсы, пострадали из-за каких-то там радиоактивных осадков.

В 1947 году свой единственный полет совершил Hughes H-4 Hercules — самый большой пассажирский самолет в мире. До конца жизни Хьюз тратил большие деньги на поддержание своего детища в рабочем состоянии Фото: Bettmann / Getty Images

Первоначально атаки Хьюза были направлены на администрацию президента Линдона Джонсона, сторонника ядерных испытаний в Неваде. Хьюз пытался действовать через вице-президента Хамфри. Но тот не оправдал его надежд. Только тогда, когда к власти пришел Ричард Никсон, дела у Хьюза пошли лучше. Еще в ходе выборов 1960 года, где Никсон боролся с Кеннеди, Хьюз провел сложную финансовую сделку, переведя на счета брата Никсона $205 тыс. А в 1968 году он финансировал избирательную кампанию Никсона. В результате после многих лет утверждений, что испытания в Неваде необходимы для национальной безопасности, испытания были перенесены на Алеутские острова.

В 1969 году у империи Говарда Хьюза начались проблемы. Курс акций в США начал падать, и американцы уже не с прежним энтузиазмом тратили деньги в казино. Курс акций самих казино также начал падать. Спад в игорном бизнесе затронул и Хьюза. Принадлежащие ему казино стали давать низкий доход, он обвинил Роберта Мейхью, своего помощника, занимавшегося казино, в неумелом руководстве. Распространились слухи о том, что несколько крупных руководителей в империи Хьюза явились к Мейхью, предъявив ему якобы подписанное Хьюзом требование о его отставке, после этого взяв управление казино на себя. Хьюз исчез из Лас-Вегаса, окутанный слухами о его болезни и нервном истощении. Если быть точным, 25 ноября 1970 года он покинул Desert Inn (поговаривали даже, что по пожарной лестнице, поддерживаемый помощниками). В аэропорту Маккарап сел в собственный самолет и поздно ночью приземлился в Нассау на Багамских островах — машина промчалась по пустынным улицам к Britannia Beach Hotel, где миллиардер снова скрылся от людских глаз.

Тридцать завещаний

Показательны новости американской прессы от 1976 года. «Смерть Говарда Хьюза, мультимиллиардера, последовавшая 5 апреля, привлекала всеобщее внимание весь год. Он оказал большее влияние на экономику штата Невада, чем кто бы то ни было. Он владел отелями и казино в Лас-Вегасе и Рино в дополнение к множеству ранчо, телестанции, крупной авиакомпании и огромным земельным угодьям. Суды должны решить, имеют ли законную силу 30 завещаний, написанные Хьюзом в Лас-Вегасе. Если нет, то судам предстоит решить, как поделить наследство между двоюродными братьями и сестрами миллиардера. Также суды должны установить, налоговым резидентом какого штата являлся Хьюз — Невады или Техаса. Вопрос принципиальный. В Неваде нет налога на наследство, а власти Техаса, если докажут, что Хьюз был резидентом именно этого штата, могут получить в виде налога несколько сотен миллионов долларов».

Споры вокруг наследства Говарда Хьюза продолжались до 1983 года. Окончательное решение — поделить $2,5 млрд между 22 двоюродными братьями и сестрами. Верховный суд США отказал Техасу (а еще и Калифорнии) в праве взыскать с наследников налог на наследство.

Правила Говарда Хьюза «Я хочу быть лучшим пилотом в мире, я хочу быть лучшим кинопродюсером в мире, я хочу быть лучшим гольфистом в мире, и я хочу быть самым богатым человеком в мире. И еще я хочу счастливо жениться» (сказано Хьюзом, когда ему был 21 год).

«Конечно, жена — это большая проблема. Поэтому я всегда держу несколько про запас».

«Я хочу быть самым знаменитым человеком в мире. И неважно, какими средствами я этого достигну. Главное, чтобы пришла слава».

«Это бизнес. Цель бизнеса — делать деньги. Если получается сделать произведение искусства — это цель незначительная и второстепенная».

«Я могу купить любого человека в мире. Каждый имеет свою цену, иначе парней вроде меня не существовало бы».

«Большое число людей ищут любую трещину в моих доспехах».

«Я не хочу 75% акций Toolco. Я хочу 100%, чтобы ни перед кем не отчитываться. Завтра я лечу в Нью-Йорк, потом в Лондон и Париж. Когда вернусь, вы купите моих бабушку с дедушкой и дядю».

«Я техасский джентльмен. Человек слова».

«Я могу сформулировать свое отношение к идее брать на работу больше негров очень просто. Пусть этим занимается кто-то еще и где-то еще. Можно считать мое мнение достойным осуждения, но я считаю, что негры в прошлом веке достигли огромного прогресса и сейчас важно не переборщить».

«Я никогда не даю деньги в долг».

Сергей Минаев